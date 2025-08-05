Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Номера в отеле Wyndham Residences Batumi. Гонио.

Резиденции Wyndham Батуми – уникальный 25-этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Wyndham.

Wyndham Branded Резиденции воплощают строгие стандарты Wyndham International, сочетая выдающееся качество с современным дизайном.

Этот инвестиционный проект обещает высокий уровень комфорта и функциональности, что делает его отличным выбором для инвесторов, ищущих высокую доходность в престижной среде.

В стоимость входит отделка под ключ, что означает наличие всего необходимого оборудования: стиральной машины, кондиционера, телевизора, железной и гладильной доски, холодильника, электропечи, электрического чайника, кофеварки.

Доход до 14% годовых!

60 дней для собственного отпуска в год!

Договор аренды с Wyndham на 20 лет!

Бассейн 60/40 (распределение прибыли от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории).

Скидка 30%

Никаких взносов до декабря 2027 года!

2 категории комнат:

Студии

Комната площадью 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Комнаты с одной спальней

Комната площадью 46,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Сложная инфраструктура:

Подземная парковка на 73 машины

Ухоженный частный пляж с обслуживанием

Ресторан и кафе

Зона отдыха с летним баром

Бассейн для купания

Фитнес-зал

Детская комната

Зал заседаний

Зимний сад

Местонахождение:

Курортная деревня Гонио

К морю - 50 м

До центра Батуми - 14 км

До аэропорта - 8 км

Для получения более подробной информации об этом проекте, позвоните / напишите нам.