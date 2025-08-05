Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Номера в отеле Wyndham Residences Batumi. Гонио.
Резиденции Wyndham Батуми – уникальный 25-этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Wyndham.
Wyndham Branded Резиденции воплощают строгие стандарты Wyndham International, сочетая выдающееся качество с современным дизайном.
Этот инвестиционный проект обещает высокий уровень комфорта и функциональности, что делает его отличным выбором для инвесторов, ищущих высокую доходность в престижной среде.
В стоимость входит отделка под ключ, что означает наличие всего необходимого оборудования: стиральной машины, кондиционера, телевизора, железной и гладильной доски, холодильника, электропечи, электрического чайника, кофеварки.
Доход до 14% годовых!
60 дней для собственного отпуска в год!
Договор аренды с Wyndham на 20 лет!
Бассейн 60/40 (распределение прибыли от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории).
Скидка 30%
Никаких взносов до декабря 2027 года!
2 категории комнат:
Сложная инфраструктура:
Местонахождение:
