Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.

Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Rotana Resort & Spa Batumi - эксклюзивный 5* 27-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, от т люксового отельера из Объединенных Арабских Эмиратов.

Rotana Resort & Spa предлагает уникальную возможность для инвестиций в брендовые резиденции, которые объединяют в себе роскошь и высокий доходный потенциал.

Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, желающих сочетать изысканную жизнь с надежными финансовыми вложениями.

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с готовым ремонтом “под ключ”, эксклюзивный дизайн которых разработан согласно международным стандартам сети отелей Radisson.

Доход до 14% годовых!

Первый взнос 20%

Без% рассрочка до декабря 2027 года!

2-е категории номеров:

Студии

Номер от 29 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Номера с одной спальней

Номер от 49,5 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.



Инфраструктура комплекса:

Казино

СПА-центр

Сад с растениями

Детская площадка

Собственный пляж

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Ресторан с террасой

Бар и лаундж-зона на крыше

Подземный паркинг

Конференц-зал

Ресепшн

Фитнес-центр

Расположение:

Курортный поселок Гонио

До моря - 50 м

До центра Батуми - 14 км

До аэропорта - 8 км



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.