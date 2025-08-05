  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Туристический комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Туристический комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Батуми, Грузия
от
$133,000
BTC
1.5820085
ETH
82.9198304
USDT
131 495.0392755
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27371
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Polski Polski

Номера в отеле Radisson Blu Residences Batumi. Гонио.

Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-этажный жилой и гостиничный комплекс с CASINO на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Radisson.

Radisson Blu Residences предлагает уникальную возможность инвестировать в фирменные резиденции, которые сочетают в себе роскошь и высокий потенциал дохода.

Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, которые хотят сочетать сложную жизнь с надежными финансовыми инвестициями.

Апартаменты сданы в эксплуатацию с ремонтом под ключ, эксклюзивный дизайн которого разработан в соответствии с международными стандартами сети отелей Radisson.

Доход до 14% годовых!
28 дней для собственного отпуска в год!

Договор аренды с Radisson на 20 лет!
Бассейн 60/40 (распределение прибыли от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории).

Первый взнос 20%
Никаких взносов до декабря 2027 года!

2 категории номеров:

  • Студии
  • Комната площадью 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
  • Однокомнатные комнаты
  • Номер от 50,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Сложная инфраструктура:

  • Казино
  • СПА-центр
  • Миниатюрный сад с растениями
  • Детская игровая площадка
  • Частный пляж
  • Открытый бассейн с подогревом
  • Ресторан с террасой
  • Бар и зона отдыха на крыше
  • Подземная парковка
  • Конференц-зал
  • Прием
  • Фитнес центр

Местонахождение:

  • Курортная деревня Гонио
  • К морю - 50 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км

Для получения более подробной информации об этом проекте, позвоните / напишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Туристический комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Вы просматриваете
Туристический комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера в отеле Wyndham Residences Batumi. Гонио.Резиденции Wyndham Батуми – уникальный 25-этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Wyndham.Wyndham Branded Резиденции воплощают строгие стандарты Wyndham Intern…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Туристический комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Residences Batumi. Gonio. Wyndham Residences Batumi - уникальный 25-и этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Wyndham. Wyndham Branded Residences воплощает строгие стандарты …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Radis…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Показать все публикации