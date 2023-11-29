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Коттеджи в Батуми, Грузия

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11 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
€150,189
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Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
€217,696
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Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
€292,678
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Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Продается новый дом в приватном коттеджном комплексе в городе Батуми.   Ключевые преим…
€208,975
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RECOM
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Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€146,046
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RECOM
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Коттедж 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€129,038
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Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€124,949
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с парковка в Адлиа, Грузия
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
ВНИМАНИЕ! Представляем Вам предпродажи новых котеджей премиум класса у Черного моря! Золо…
€68,206
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Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Адлиа, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
€150,189
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Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Адлиа, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€217,696
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Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Адлиа, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Адлиа, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
€181,717
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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