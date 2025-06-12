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Коттеджи с гаражом в Грузии

Аджарская Автономная Республика
40
Батуми
34
Самцхе-Джавахети
4
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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
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$190,000
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