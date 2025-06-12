Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Сад

Коттеджи с садом в Грузии

Аджарская Автономная Республика
40
Батуми
34
Самцхе-Джавахети
4
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти