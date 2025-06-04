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Жильё в Villeurbanne, Франция

квартиры
16
16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 9
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$415,611
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Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 4
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$400,678
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Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$423,489
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Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 5
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$408,596
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 6
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$91,519
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Квартира 2 спальни в Lyon, Франция
Квартира 2 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$347,179
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Квартира 1 спальня в Lyon, Франция
Квартира 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$212,860
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 6
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$93,340
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Квартира 4 спальни в Lyon, Франция
Квартира 4 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Этаж 7
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$396,125
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Квартира 4 спальни в Lyon, Франция
Квартира 4 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Этаж 4
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$396,125
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Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$352,870
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$97,096
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Квартира 1 спальня в Lyon, Франция
Квартира 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$96,982
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Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$376,774
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Квартира 4 спальни в Lyon, Франция
Квартира 4 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 4
Площадь 74 м²
Этаж 8
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$430,922
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Квартира 3 спальни в Lyon, Франция
Квартира 3 спальни
Lyon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 6
Новая жилплощадь расположена у подножия метро и недалеко от магазинов, этот новый дом предла…
$406,547
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Параметры недвижимости в Villeurbanne, Франция

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