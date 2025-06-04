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Жильё в Роане, Франция

квартиры
16
16 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$472,197
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Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$472,197
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Montagny, Франция
Квартира 1 спальня
Montagny, Франция
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$410,012
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Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$490,137
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Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$529,317
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Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Этаж 2
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$383,968
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Квартира 1 спальня в Montagny, Франция
Квартира 1 спальня
Montagny, Франция
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$410,012
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Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$536,704
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Квартира 1 спальня в Montagny, Франция
Квартира 1 спальня
Montagny, Франция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$391,788
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Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$429,193
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Квартира 1 спальня в Montagny, Франция
Квартира 1 спальня
Montagny, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$232,598
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Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$382,682
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 31 м²
Этаж 2
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$373,337
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$429,193
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Этаж 1
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$523,944
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Montagny, Франция
Квартира 2 спальни
Montagny, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
Всего в двадцати минутах езды к югу от Лиона замок, построенный в 15 веке, впишет новую стра…
$434,076
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Параметры недвижимости в Роане, Франция

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