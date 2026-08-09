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Жилье в Vienne, Франция

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квартиры
49
дома
4
93 объекта найдено
Замок в Chatellerault, Франция
Замок
Chatellerault, Франция
Красивый замок 19-го века, 5 спален и ванных комнат, окруженный большим парком, гостевой дом…
$1,28 млн
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Замок 26 комнат в Пуатье, Франция
Замок 26 комнат
Пуатье, Франция
Число комнат 26
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Исключительный замок конца XIX века в сердце Пуату, отличающийся продуманной и удобной плани…
$2,93 млн
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Замок 30 комнат в , Франция
Замок 30 комнат
, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
редкое предложение на рынке престижной недвижимости Франции — полностью отреставрированный з…
$2,11 млн
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$248,010
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Замок 10 спален в Anjou, Франция
Замок 10 спален
Anjou, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Великолепный замок XIX века на продажу в Анжу В живописной и спокойной  местности, на вые…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
| Апартаменты
$296,287
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 96 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$314,297
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$335,792
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$296,868
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Квартира 3 спальни в Pont Eveque, Франция
Квартира 3 спальни
Pont Eveque, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Откройте для себя новое жилье в самом центре Пон-Эвек, в тихом и жилом районе: Клос Сибил. Э…
$231,220
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$277,116
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$308,487
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$284,087
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Квартира 5 спален в Пуатье, Франция
Квартира 5 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$440,364
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Квартира 4 спальни в Pont Eveque, Франция
Квартира 4 спальни
Pont Eveque, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 1
Откройте для себя новое жилье в самом центре Пон-Эвек, в тихом и жилом районе: Клос Сибил. Э…
$300,459
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Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
$2,14 млн
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
| Апартаменты
$323,011
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$224,249
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$304,421
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$302,097
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Квартира 3 спальни в Pont Eveque, Франция
Квартира 3 спальни
Pont Eveque, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Откройте для себя новое жилье в самом центре Пон-Эвек, в тихом и жилом районе: Клос Сибил. Э…
$255,597
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$304,421
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Квартира 2 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$187,237
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$297,449
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$212,630
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Квартира 4 спальни в Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$258,396
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$292,802
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Квартира 4 спальни в Pont Eveque, Франция
Квартира 4 спальни
Pont Eveque, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 2
Откройте для себя новое жилье в самом центре Пон-Эвек, в тихом и жилом районе: Клос Сибил. Э…
$305,060
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Квартира 3 спальни в Pont Eveque, Франция
Квартира 3 спальни
Pont Eveque, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Откройте для себя новое жилье в самом центре Пон-Эвек, в тихом и жилом районе: Клос Сибил. Э…
$255,539
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$341,602
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Параметры недвижимости в Vienne, Франция

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