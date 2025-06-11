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Жильё в Villefranche sur Saone, Франция

Belleville en Beaujolais
45
64 объекта найдено
Квартира 3 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 3 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$315,307
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Квартира 2 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 2 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$192,561
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Квартира 3 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 3 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$294,817
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Квартира 2 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 2 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$261,807
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Квартира 4 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 4 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$405,232
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$254,218
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Квартира 2 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 2 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$226,520
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Квартира 2 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 2 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 2 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$189,716
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Квартира 2 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 2 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$166,000
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Квартира 4 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 4 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 3
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$445,072
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Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$289,316
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$221,019
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$234,298
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Квартира 5 спален в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 5 спален
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 5
Площадь 102 м²
Этаж 4
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$393,659
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$234,298
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Квартира 2 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 2 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 3 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$299,371
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Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$302,595
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$239,041
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$226,710
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Квартира 2 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 2 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$242,456
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$253,270
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$245,681
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Квартира 2 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 2 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$169,795
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Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 4
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$332,950
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Квартира 4 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 4 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$305,441
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Квартира 3 спальни в Belleville en Beaujolais, Франция
Квартира 3 спальни
Belleville en Beaujolais, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Откройте для себя нашу новую жилплощадь , расположенную в Бельвиль-Ан-Божоле , недалеко от ж…
$225,761
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Квартира 4 спальни в LArbresle, Франция
Квартира 4 спальни
LArbresle, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 1
Новая уютная жилплощадь всего из 22 квартир, в 5 минутах ходьбы от центра города Л'Арбрель. …
$374,498
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Типы недвижимости в Villefranche sur Saone

квартиры

Параметры недвижимости в Villefranche sur Saone, Франция

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