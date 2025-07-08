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Жильё в Aix les Bains, Франция

квартиры
31
31 объект найдено
Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$290,379
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$337,736
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$295,692
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Aix les Bains, Франция
Квартира 1 спальня
Aix les Bains, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$246,372
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$320,064
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Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$407,847
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 4
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$340,508
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$354,600
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Квартира 4 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 4 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$439,611
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Квартира 4 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 4 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$460,518
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$353,214
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Квартира 4 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 4 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Этаж 4
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$492,050
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Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$364,995
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$318,909
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Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$355,408
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$341,201
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$362,339
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$327,110
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$369,269
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$353,098
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 3
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$418,358
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$404,382
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$334,155
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$298,118
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$345,244
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Квартира 1 спальня в Aix les Bains, Франция
Квартира 1 спальня
Aix les Bains, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$253,418
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$323,644
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Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 4
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$358,065
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Квартира 3 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 3 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$372,849
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Квартира 2 спальни в Aix les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Aix les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Подборка новых домов в Экс-ле-Бен! Выберите образ жизни Экс-ле-Бен, среди его прозрачных бер…
$305,048
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