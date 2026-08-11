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Жилье в Bonneville, Франция

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Пасси
63
Клюз
10
74 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$344,507
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$329,983
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$346,830
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$303,259
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Квартира 3 спальни в Клюз, Франция
Квартира 3 спальни
Клюз, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$288,541
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$352,640
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Квартира 4 спальни в Клюз, Франция
Квартира 4 спальни
Клюз, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$355,351
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Шале 17 комнат в Межев, Франция
Шале 17 комнат
Межев, Франция
Число комнат 17
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машине от…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$309,998
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$299,773
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$343,345
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Квартира 5 спален в Пасси, Франция
Квартира 5 спален
Пасси, Франция
Количество спален 5
Площадь 130 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$752,686
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$292,569
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$271,887
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$309,998
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Квартира 5 спален в Пасси, Франция
Квартира 5 спален
Пасси, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$684,366
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$384,360
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Квартира 3 спальни в Клюз, Франция
Квартира 3 спальни
Клюз, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$269,176
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Квартира 3 спальни в Клюз, Франция
Квартира 3 спальни
Клюз, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$266,272
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$339,859
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$346,830
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Вилла в Пасси, Франция
Вилла
Пасси, Франция
Количество спален 4
Площадь 106 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$697,147
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Квартира 3 спальни в Клюз, Франция
Квартира 3 спальни
Клюз, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Жилплощадь расположена между Аннемасс и Шамони, город Клюз объединяет множество привлекатель…
$284,320
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$302,097
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$286,992
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$269,563
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Квартира 3 спальни в Пасси, Франция
Квартира 3 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$367,513
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$296,055
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Квартира 3 спальни в Клюз, Франция
Квартира 3 спальни
Клюз, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$278,859
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Квартира 2 спальни в Пасси, Франция
Квартира 2 спальни
Пасси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$288,154
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Типы недвижимости в Bonneville

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Параметры недвижимости в Bonneville, Франция

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с видом на горы
Недорогая
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