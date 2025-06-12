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Жильё в Saint Etienne, Франция

квартиры
49
49 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
| Апартаменты
$226,579
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$159,684
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$170,474
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$167,237
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$215,789
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Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Апартаменты
$283,763
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$221,185
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$219,027
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$161,842
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$161,842
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$168,316
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$213,632
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$175,868
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$224,421
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$176,947
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Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$270,817
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Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$275,132
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$226,579
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$216,868
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Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$272,974
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$164,000
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$221,185
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$156,448
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Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$280,527
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Квартира 3 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 3 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$229,816
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Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$264,342
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$167,237
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$170,474
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Квартира 4 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 4 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
| Апартаменты
$291,316
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Квартира 2 спальни в Andrezieux Boutheon, Франция
Квартира 2 спальни
Andrezieux Boutheon, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$162,921
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Параметры недвижимости в Saint Etienne, Франция

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