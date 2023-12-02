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Жильё в Gex, Франция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Saint-Genis-Pouilly, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Genis-Pouilly, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Откройте для себя наш новый роскошный комплекс ""LE MAGNI…
€312,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Gex, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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