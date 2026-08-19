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Жилье в Gex, Франция

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квартиры
21
22 объекта найдено
Замок 8 спален в 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Франция
Замок 8 спален
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Франция
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
$14,93 млн
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Квартира 4 спальни в Ornex, Франция
Квартира 4 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 1
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$597,803
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Квартира 4 спальни в Ornex, Франция
Квартира 4 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 2
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$611,746
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Ornex, Франция
Квартира 2 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$414,802
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$468,250
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$404,345
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Ornex, Франция
Квартира 2 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$356,126
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$490,907
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Квартира 4 спальни в Ornex, Франция
Квартира 4 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$661,127
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 1
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$515,308
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Квартира 4 спальни в Ornex, Франция
Квартира 4 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Этаж 1
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$653,575
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Квартира 2 спальни в Ornex, Франция
Квартира 2 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$313,716
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 1
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$504,269
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Квартира 5 спален в Ornex, Франция
Квартира 5 спален
Ornex, Франция
Количество спален 5
Площадь 101 м²
Этаж 2
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$759,309
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$497,298
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$449,660
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Квартира 4 спальни в Ornex, Франция
Квартира 4 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Этаж 1
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$654,737
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Квартира 2 спальни в Ornex, Франция
Квартира 2 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$345,669
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$532,155
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Квартира 2 спальни в Ornex, Франция
Квартира 2 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$391,564
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$512,403
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Квартира 3 спальни в Ornex, Франция
Квартира 3 спальни
Ornex, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
Откройте для себя это совершенно новое привилегированное место для жизни, расположенное в Ор…
$485,679
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Параметры недвижимости в Gex, Франция

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