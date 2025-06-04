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Жильё в Bron, Франция

квартиры
31
31 объект найдено
Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$240,304
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$313,539
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Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$103,559
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Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$98,067
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$318,116
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$286,076
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Квартира 4 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 4 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$402,795
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$287,220
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$342,147
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 6
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$374,187
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$311,251
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Квартира 4 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 4 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$373,043
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$324,982
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$280,354
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$350,157
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 5
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$366,177
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$323,838
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$287,220
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$268,911
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$311,251
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$300,952
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$320,405
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$275,777
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Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$98,067
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Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$105,276
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$251,747
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$263,190
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Квартира 2 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 2 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 5
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$267,767
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Эта новая жилплощадь нацелена на экологическое превосходство и делает упор на комфорт и благ…
$314,683
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Квартира 3 спальни в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Квартира 3 спальни
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает беспрецедентный уровень комфорта в любое время года благодаря соответс…
$354,734
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