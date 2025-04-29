Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
ИД ПРОЕКТА:EGM-101 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ :от 20 % первоначального взноса и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до момента сдачи РАСПОЛОЖЕНИЕ: Египет/Марса Алам Расстояние до моря - 400МРасстояние до Каира - 640кмАэропорт Матанги - 35км В НАЛИЧИИ КВАРТИРА ТИПЫ: 1+0 – 56 м² - 58 800 евро 1+1 - …