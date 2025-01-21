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  4. Квартира в новостройке EG-103 Located in the heart of New Hurghada just minutes from the beach

Квартира в новостройке EG-103 Located in the heart of New Hurghada just minutes from the beach

Хургада, Египет
от
$96,636
;
12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27076
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Platinum Resort расположен в самом сердце Новой Хургады, всего в нескольких минутах от пляжа. Комплекс предлагает роскошную прибрежную жизнь с комфортом, удобством и высоким инвестиционным потенциалом. Этот жилой и коммерческий проект премиум-класса рассчитан на круглогодичное проживание и отличается современной архитектурой, качественными материалами и первоклассным обслуживанием.

Ключевые особенности:

  • Апартаменты с видом на море рядом с Красным морем

  • Расположение на Village Road в центре Новой Хургады

  • Девелопер: Orbit Developments

  • Премиальные удобства и гибкие планировки

Доступные типы апартаментов:
Platinum Resort предлагает разнообразные квартиры, подходящие для разных стилей жизни и бюджета, с элегантной отделкой и функциональными планировками.

  • Студии

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями
    Все квартиры имеют разные площади и виды, сочетая практичность и комфорт.

Преимущества локации:
Идеальное расположение между городской жизнью и пляжным отдыхом.

  • 400 метров до пляжа

  • Village Road — главная улица Новой Хургады

  • 15 минут до международного аэропорта Хургады

  • Пешком до Hurghada Grand Aquarium

Удобства:

  • Частный доступ к пляжу

  • Несколько бассейнов

  • Фитнес-центр и велнес-клуб

  • Круглосуточная охрана и консьерж-сервис

  • Паркинг и подземный гараж

  • Современный ландшафт и коммерческие зоны

Платёжные условия:
30% первоначальный взнос, рассрочка до 5 лет. Orbit Developments предлагает беспроцентные планы и гибкие условия как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиций.

О нас:
DevoDirect – ваш прямой контакт с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 58.0 – 71.0
Цена за м², USD 1,294 – 1,666
Цена квартиры, USD 91,893 – 96,636
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 111.0
Цена за м², USD 1,284
Цена квартиры, USD 142,484

Местонахождение на карте

Хургада, Египет

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Квартира в новостройке EG-103 Located in the heart of New Hurghada just minutes from the beach
Хургада, Египет
от
$96,636
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Realting.com
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