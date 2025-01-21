Квартира в новостройке EG-103 Located in the heart of New Hurghada just minutes from the beach

О проекте:

Platinum Resort расположен в самом сердце Новой Хургады, всего в нескольких минутах от пляжа. Комплекс предлагает роскошную прибрежную жизнь с комфортом, удобством и высоким инвестиционным потенциалом. Этот жилой и коммерческий проект премиум-класса рассчитан на круглогодичное проживание и отличается современной архитектурой, качественными материалами и первоклассным обслуживанием.

Ключевые особенности:

Апартаменты с видом на море рядом с Красным морем

Расположение на Village Road в центре Новой Хургады

Девелопер: Orbit Developments

Премиальные удобства и гибкие планировки

Доступные типы апартаментов:

Platinum Resort предлагает разнообразные квартиры, подходящие для разных стилей жизни и бюджета, с элегантной отделкой и функциональными планировками.

Студии

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Все квартиры имеют разные площади и виды, сочетая практичность и комфорт.

Преимущества локации:

Идеальное расположение между городской жизнью и пляжным отдыхом.

400 метров до пляжа

Village Road — главная улица Новой Хургады

15 минут до международного аэропорта Хургады

Пешком до Hurghada Grand Aquarium

Удобства:

Частный доступ к пляжу

Несколько бассейнов

Фитнес-центр и велнес-клуб

Круглосуточная охрана и консьерж-сервис

Паркинг и подземный гараж

Современный ландшафт и коммерческие зоны

Платёжные условия:

30% первоначальный взнос, рассрочка до 5 лет. Orbit Developments предлагает беспроцентные планы и гибкие условия как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиций.

О нас:

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