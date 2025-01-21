Квартира в новостройке EG-103 Located in the heart of New Hurghada just minutes from the beach

О проекте:
Platinum Resort расположен в самом сердце Новой Хургады, всего в нескольких минутах от пляжа. Комплекс предлагает роскошную прибрежную жизнь с комфортом, удобством и высоким инвестиционным потенциалом. Этот жилой и коммерческий проект премиум-класса рассчитан на круглогодичное проживание и отличается современной архитектурой, качественными материалами и первоклассным обслуживанием.
Ключевые особенности:
Апартаменты с видом на море рядом с Красным морем
Расположение на Village Road в центре Новой Хургады
Девелопер: Orbit Developments
Премиальные удобства и гибкие планировки
Доступные типы апартаментов:
Platinum Resort предлагает разнообразные квартиры, подходящие для разных стилей жизни и бюджета, с элегантной отделкой и функциональными планировками.
Студии
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Все квартиры имеют разные площади и виды, сочетая практичность и комфорт.
Преимущества локации:
Идеальное расположение между городской жизнью и пляжным отдыхом.
400 метров до пляжа
Village Road — главная улица Новой Хургады
15 минут до международного аэропорта Хургады
Пешком до Hurghada Grand Aquarium
Удобства:
Частный доступ к пляжу
Несколько бассейнов
Фитнес-центр и велнес-клуб
Круглосуточная охрана и консьерж-сервис
Паркинг и подземный гараж
Современный ландшафт и коммерческие зоны
Платёжные условия:
30% первоначальный взнос, рассрочка до 5 лет. Orbit Developments предлагает беспроцентные планы и гибкие условия как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиций.
О нас:
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