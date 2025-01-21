Квартира в новостройке EG-128 Beachfront Nautilus Villas at Somabay offer the pinnacle of luxury living on Egypt’s

О проекте:
Nautilus Villas — это воплощение роскошной жизни на берегу Красного моря в престижном районе Bay Central, Somabay. Спроектированные всемирно известным бюро SAOTA, виллы окружены пышной растительностью, бирюзовыми водами и великолепием лучших удобств Somabay. Подойдут как для собственного проживания, так и для выгодного инвестирования — это самый эксклюзивный адрес на Красном море.
Ключевые особенности:
Прибрежные виллы в Bay Central — самой элитной части Somabay
Иконический дизайн от SAOTA
Панорамные западные виды на море, бухту и природу
Прямой доступ к частному пляжу Nautilus с лежаками и зонами BBQ
В шаговой доступности от марины, набережной и Campo del Golf Cascades
Идеальны как для вторичного жилья, так и для аренды
Доступные типы вилл:
Элитные виллы с приватностью, продуманной вентиляцией и видом на море или сад:
Nautilus Prime Bay Villa
Nautilus Privé Villa
Nautilus Signature Villa
Преимущества расположения:
Bay Central — центр жилого комплекса Somabay площадью 10 млн м²
В нескольких шагах от марины, пляжа, набережной и клуб‑хауса
45 минут до международного аэропорта Хургады
Прямой доступ к пляжу, морю и тропам
Удобства:
Чемпионское гольф‑поле Cascades от Gary Player
СПА и талассо-центр Cascades
Марина с ресторанами, магазинами и прогулками на лодках
7Bft Kite House — одно из ведущих мест для кайтинга
ORCA Dive Center — доминирующий риф Красного моря
Спортивная арена, велодорожки и пешеходная зона
Платежный план:
10 % при бронировании; остальные 90 % — равными квартальными платежами за 7 лет, без процентов.
О нас:
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