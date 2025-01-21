Квартира в новостройке EG-128 Beachfront Nautilus Villas at Somabay offer the pinnacle of luxury living on Egypt’s

О проекте:

Nautilus Villas — это воплощение роскошной жизни на берегу Красного моря в престижном районе Bay Central, Somabay. Спроектированные всемирно известным бюро SAOTA, виллы окружены пышной растительностью, бирюзовыми водами и великолепием лучших удобств Somabay. Подойдут как для собственного проживания, так и для выгодного инвестирования — это самый эксклюзивный адрес на Красном море.

Ключевые особенности:

Прибрежные виллы в Bay Central — самой элитной части Somabay

Иконический дизайн от SAOTA

Панорамные западные виды на море, бухту и природу

Прямой доступ к частному пляжу Nautilus с лежаками и зонами BBQ

В шаговой доступности от марины, набережной и Campo del Golf Cascades

Идеальны как для вторичного жилья, так и для аренды

Доступные типы вилл:

Элитные виллы с приватностью, продуманной вентиляцией и видом на море или сад:

Nautilus Prime Bay Villa

Nautilus Privé Villa

Nautilus Signature Villa

Преимущества расположения:

Bay Central — центр жилого комплекса Somabay площадью 10 млн м²

В нескольких шагах от марины, пляжа, набережной и клуб‑хауса

45 минут до международного аэропорта Хургады

Прямой доступ к пляжу, морю и тропам

Удобства:

Чемпионское гольф‑поле Cascades от Gary Player

СПА и талассо-центр Cascades

Марина с ресторанами, магазинами и прогулками на лодках

7Bft Kite House — одно из ведущих мест для кайтинга

ORCA Dive Center — доминирующий риф Красного моря

Спортивная арена, велодорожки и пешеходная зона

Платежный план:

10 % при бронировании; остальные 90 % — равными квартальными платежами за 7 лет, без процентов.

О нас:

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