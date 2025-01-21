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  4. Квартира в новостройке EG-128 Beachfront Nautilus Villas at Somabay offer the pinnacle of luxury living on Egypt’s

Квартира в новостройке EG-128 Beachfront Nautilus Villas at Somabay offer the pinnacle of luxury living on Egypt’s

Сафага, Египет
от
$2,39 млн
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27135
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Nautilus Villas — это воплощение роскошной жизни на берегу Красного моря в престижном районе Bay Central, Somabay. Спроектированные всемирно известным бюро SAOTA, виллы окружены пышной растительностью, бирюзовыми водами и великолепием лучших удобств Somabay. Подойдут как для собственного проживания, так и для выгодного инвестирования — это самый эксклюзивный адрес на Красном море.

Ключевые особенности:

  • Прибрежные виллы в Bay Central — самой элитной части Somabay

  • Иконический дизайн от SAOTA

  • Панорамные западные виды на море, бухту и природу

  • Прямой доступ к частному пляжу Nautilus с лежаками и зонами BBQ

  • В шаговой доступности от марины, набережной и Campo del Golf Cascades

  • Идеальны как для вторичного жилья, так и для аренды

Доступные типы вилл:
Элитные виллы с приватностью, продуманной вентиляцией и видом на море или сад:

  • Nautilus Prime Bay Villa

  • Nautilus Privé Villa

  • Nautilus Signature Villa

Преимущества расположения:

  • Bay Central — центр жилого комплекса Somabay площадью 10 млн м²

  • В нескольких шагах от марины, пляжа, набережной и клуб‑хауса

  • 45 минут до международного аэропорта Хургады

  • Прямой доступ к пляжу, морю и тропам

Удобства:

  • Чемпионское гольф‑поле Cascades от Gary Player

  • СПА и талассо-центр Cascades

  • Марина с ресторанами, магазинами и прогулками на лодках

  • 7Bft Kite House — одно из ведущих мест для кайтинга

  • ORCA Dive Center — доминирующий риф Красного моря

  • Спортивная арена, велодорожки и пешеходная зона

Платежный план:
10 % при бронировании; остальные 90 % — равными квартальными платежами за 7 лет, без процентов.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками во всём мире.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 271.0 – 310.0
Цена за м², USD 6,243 – 7,709
Цена квартиры, USD 1,69 млн – 2,39 млн

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

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Квартира в новостройке EG-128 Beachfront Nautilus Villas at Somabay offer the pinnacle of luxury living on Egypt’s
Сафага, Египет
от
$2,39 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Buildix Real Estate
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