Квартира в новостройке EG-110 Elevated beachfront haven in Soma Bay Mesca

О проекте:

Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредственно к спокойным водам Красного моря, где бирюзовая вода встречается с белыми песками и силуэтами гор. Разработанные по естественным уровням для безупречных видов, Mesca Residences и Mesca Edition предлагают современные шале, виллы и фирменные удобства в одном из самых живописных прибрежных мест Египта.

Ключевые моменты:

Прямое расположение на берегу в самой спокойной бухте Soma Bay

Безпрепятственный вид на море и горы из каждой единицы

Многоуровневый мастер-план для приватности и панорамных видов

Частный доступ к пляжу Mesca с природными лагунами и бассейнами

Эксклюзивное сочетание шале, вилл и кабан

Соединяет домашний комфорт с удобствами 5-звездочного курорта

Доступные типы объектов:

Разноуровневый рельеф и продуманный дизайн Mesca удовлетворяют различные роскошные стили жизни.

Mesca Hotel Residences

Mesca Cabanas

Mesca Chalets

Отдельно стоящие и парные шале

Mesca Edition Chalets

Mesca Edition Signature Villas

Преимущества расположения:

Идеально расположенный на идиллическом полуострове в Soma Bay, Mesca обеспечивает уникальный баланс уединения и связности.

Прямой доступ к пляжам Mesca и White Beach

Вид на сапфировую лагуну и риф Красного моря

Рядом: марина Soma Bay, пирс и пляжный клуб

45 минут до международного аэропорта Хургады

Окружён гольфом, оздоровлением и местами для дайвинга

Инфраструктура:

Mesca обеспечивает беспрепятственный доступ ко всему спектру мировых развлекательных и жизненных удобств Soma Bay.

Пляж Mesca с природными лагунами, кабанами, детской зоной, шезлонгами

Чемпионское поле для гольфа The Cascades от Gary Player

Cascades Spa & Thalasso — отмеченный наградами роскошный спа

ORCA Dive Center с прямым доступом к рифу

7Bft Kite House — один из лучших мировых кайтсерфинг-спотов

Marina Soma Bay, пирс и площадка для мероприятий

Soma Splash, трасса, конюшня Jasmine Stable и спортивная арена

Рядом: отели Kempinski, Sheraton, The Cascades, Robinson Club, The Breakers

Условия оплаты:

Продаётся с 10 % первоначального взноса, ещё 10 % спустя год. Остаток распределяется на 27 равных ежеквартальных платежей на протяжении 7 лет. Доступны специальные скидки при полной оплате наличными.

О нас:

DevoDirect — ваше прямое соединение с квалифицированными застройщиками по всему миру.