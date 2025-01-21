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Квартира в новостройке EG-110 Elevated beachfront haven in Soma Bay Mesca

Сафага, Египет
от
$577,921
;
8
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27104
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредственно к спокойным водам Красного моря, где бирюзовая вода встречается с белыми песками и силуэтами гор. Разработанные по естественным уровням для безупречных видов, Mesca Residences и Mesca Edition предлагают современные шале, виллы и фирменные удобства в одном из самых живописных прибрежных мест Египта.

Ключевые моменты:

  • Прямое расположение на берегу в самой спокойной бухте Soma Bay

  • Безпрепятственный вид на море и горы из каждой единицы

  • Многоуровневый мастер-план для приватности и панорамных видов

  • Частный доступ к пляжу Mesca с природными лагунами и бассейнами

  • Эксклюзивное сочетание шале, вилл и кабан

  • Соединяет домашний комфорт с удобствами 5-звездочного курорта

Доступные типы объектов:
Разноуровневый рельеф и продуманный дизайн Mesca удовлетворяют различные роскошные стили жизни.

  • Mesca Hotel Residences

  • Mesca Cabanas

  • Mesca Chalets

  • Отдельно стоящие и парные шале

  • Mesca Edition Chalets

  • Mesca Edition Signature Villas

 

Преимущества расположения:
Идеально расположенный на идиллическом полуострове в Soma Bay, Mesca обеспечивает уникальный баланс уединения и связности.

  • Прямой доступ к пляжам Mesca и White Beach

  • Вид на сапфировую лагуну и риф Красного моря

  • Рядом: марина Soma Bay, пирс и пляжный клуб

  • 45 минут до международного аэропорта Хургады

  • Окружён гольфом, оздоровлением и местами для дайвинга

 

Инфраструктура:
Mesca обеспечивает беспрепятственный доступ ко всему спектру мировых развлекательных и жизненных удобств Soma Bay.

  • Пляж Mesca с природными лагунами, кабанами, детской зоной, шезлонгами

  • Чемпионское поле для гольфа The Cascades от Gary Player

  • Cascades Spa & Thalasso — отмеченный наградами роскошный спа

  • ORCA Dive Center с прямым доступом к рифу

  • 7Bft Kite House — один из лучших мировых кайтсерфинг-спотов

  • Marina Soma Bay, пирс и площадка для мероприятий

  • Soma Splash, трасса, конюшня Jasmine Stable и спортивная арена

  • Рядом: отели Kempinski, Sheraton, The Cascades, Robinson Club, The Breakers

 

Условия оплаты:
Продаётся с 10 % первоначального взноса, ещё 10 % спустя год. Остаток распределяется на 27 равных ежеквартальных платежей на протяжении 7 лет. Доступны специальные скидки при полной оплате наличными.

О нас:
DevoDirect — ваше прямое соединение с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 69.0
Цена за м², USD 8,376
Цена квартиры, USD 577,921
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Шале
Площадь, м² 146.0
Цена за м², USD 5,040
Цена квартиры, USD 735,893

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

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Квартира в новостройке EG-110 Elevated beachfront haven in Soma Bay Mesca
Сафага, Египет
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$577,921
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Показать контакты
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Realting.com
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