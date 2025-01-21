Квартира в новостройке EG-110 Elevated beachfront haven in Soma Bay Mesca

О проекте:
Mesca в Soma Bay — это приподнятое прибрежное убежище, ваш дом выходит непосредственно к спокойным водам Красного моря, где бирюзовая вода встречается с белыми песками и силуэтами гор. Разработанные по естественным уровням для безупречных видов, Mesca Residences и Mesca Edition предлагают современные шале, виллы и фирменные удобства в одном из самых живописных прибрежных мест Египта.
Ключевые моменты:
Прямое расположение на берегу в самой спокойной бухте Soma Bay
Безпрепятственный вид на море и горы из каждой единицы
Многоуровневый мастер-план для приватности и панорамных видов
Частный доступ к пляжу Mesca с природными лагунами и бассейнами
Эксклюзивное сочетание шале, вилл и кабан
Соединяет домашний комфорт с удобствами 5-звездочного курорта
Доступные типы объектов:
Разноуровневый рельеф и продуманный дизайн Mesca удовлетворяют различные роскошные стили жизни.
Mesca Hotel Residences
Mesca Cabanas
Mesca Chalets
Отдельно стоящие и парные шале
Mesca Edition Chalets
Mesca Edition Signature Villas
Преимущества расположения:
Идеально расположенный на идиллическом полуострове в Soma Bay, Mesca обеспечивает уникальный баланс уединения и связности.
Прямой доступ к пляжам Mesca и White Beach
Вид на сапфировую лагуну и риф Красного моря
Рядом: марина Soma Bay, пирс и пляжный клуб
45 минут до международного аэропорта Хургады
Окружён гольфом, оздоровлением и местами для дайвинга
Инфраструктура:
Mesca обеспечивает беспрепятственный доступ ко всему спектру мировых развлекательных и жизненных удобств Soma Bay.
Пляж Mesca с природными лагунами, кабанами, детской зоной, шезлонгами
Чемпионское поле для гольфа The Cascades от Gary Player
Cascades Spa & Thalasso — отмеченный наградами роскошный спа
ORCA Dive Center с прямым доступом к рифу
7Bft Kite House — один из лучших мировых кайтсерфинг-спотов
Marina Soma Bay, пирс и площадка для мероприятий
Soma Splash, трасса, конюшня Jasmine Stable и спортивная арена
Рядом: отели Kempinski, Sheraton, The Cascades, Robinson Club, The Breakers
Условия оплаты:
Продаётся с 10 % первоначального взноса, ещё 10 % спустя год. Остаток распределяется на 27 равных ежеквартальных платежей на протяжении 7 лет. Доступны специальные скидки при полной оплате наличными.
О нас:
DevoDirect — ваше прямое соединение с квалифицированными застройщиками по всему миру.