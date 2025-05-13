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SID Thailand — надёжный девелопер жилой недвижимости на Пхукете. Мы строим современные апартаменты и виллы в востребованных локациях острова, объединяя архитектуру, комфорт и инвестиционную привлекательность.
📍 Что нас отличает:
Полный цикл: от проектирования до передачи ключей
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Группа компаний ArtHouse
Универсальная организация, успешно работающая на рынке недвижимости Таиланда на протяжении многих лет, включающая в себя три основных направления: строительство, недвижимость и юридическая помощь.
Utopia Corporation — первая компания-застройщик элитной недвижимости на Пхукете. Все наши проекты нацелены на будущее, и мы успешно построили первые тематические кондоминиумы и дома на острове. Сейчас мы работаем над созданием роскошного бутик-отеля совместно с Тонино Ламборджини — знамениты…
Wing Property — ведущий застройщик Таиланда, ранее известный как Project Pacific Development. Компания ведет успешную работу с 1998 года благодаря впечатляющему портфолио из более чем 20 завершенных проектов: жилых и гостиничных комплексов, а также правительственных проектов по всей провинци…
Сиам Ориентал - один из крупнейших финских застройщиков на рынке недвижимости в Таиланде, начиная с 2004 года. Все проекты, застройщик строит на Пратамнаке. Холм Пратамнак - тихое, спокойное, а главное безопасное и самое зеленое место в городе. Находящиеся в нескольких минутах ходьбы до цент…