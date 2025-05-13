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Некст Пойнт Кондоминиум

59/306, MOO 7, UNIT 1, 2ND FLOOR, RAWAI, MUEANG PHUKET, PHUKET, 83130
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
nextpointphuket.com/
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Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 17:55
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
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Ксения Бренер
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