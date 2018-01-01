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Samahita Group

Индонезия, Jl. Mertanadi No.74, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
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Samahita Group
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
samahitagroup.com
О застройщике

Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидеров отрасли.

Компания Samahita Group первой разработала систему умного дома на острове Бали и объединила ее в одном приложении с инвестиционной частью, благодаря чему каждый инвестор может управлять своей недвижимостью и доходом из любой точки мира.

Новостройки
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Sky Stars Ocean View
Sky Stars Ocean View
Ungasan, Индонезия
от € 366,423
221 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group

Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка.

Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У каждой виллы панорамное безрамное остекление. Длина остекления составляет 8.5 метров, при этом нет никаких перегородок. Вы можете прямо из виллы наслаждаться видом на океан и ночной Бали. В виллах продумывали каждый сантиметр для создания максимального удобства - над проектом работал ТОП архитектор России в сфере премиальной недвижимости.

Виллы в комплексе Sky Stars Ocean View уникальны. С каждой виллы открывается панорамный вид на океан, ночной Бали и взлетно посадочную полосу аэропорта Бали - вы будет видеть как взлетают и садятся самолеты. На фоне этого вида возвышаются горы с вулканом.

Комплекс Sky Stars Ocean View расположен в окружении лучших пляжей на Бали. Melasti, Dreamland beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran beach и еще десятки других пляжей

Это будут самые технологичные виллы на Бали, с системой умного дома и удаленого управления недвижимостью через мобильное приложения. В приложение запитаны все электроприборы дома. Ну нужно никуда идти чтобы включить кондиционер или подсветку у бассейна, либо с утра открыть шторы, дать вашим друзьям доступ к вашей в тот момент когда вы еще не приехали. А также можно пользоваться сервисом комплекса просто поставив задачу вашему менеджеру через мобильное приложение. Находясь за границей вы можете быть спокойны за свою виллы. Все доходы и финансовые отчеты от сдачи недвижимости в аренду приходят вам в мобильное приложение.

Удобства, безопасность и прозрачность, то что выбирают большинство инвесторов.

В комплексе доступно 3 вида вилл:

  • - Односпальные виллы (9 вилл в комплексе). Жилая площадь от 85 до 104 кв.м.

    Плоащадь участка от 221 кв.м. до 270 кв.м.

    Стоимость от 249 000$

  • - Двуспальная вилла (6 вилл в комплексе). Жилая площадь от 107 до 135 кв.м.

    Площадь участка от 275 до 283 кв.м.

    Стоимость от 309 000$

  • - Трехспальная вилла (4 виллы в комплексе). Жилая площадь от 419 до 450 кв.м.

    Стоимость 490 000$.

The Umalas Signature
The Umalas Signature
Canggu, Индонезия
от € 160,310
60–121 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group

Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu.

Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни.

Мы предлагаем односпальные апартаменты 60,58 кв м и двуспальные апартаменты площадью 121,16 кв м.

Все апартаменты оснащаются современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Апартаменты продаются с готовой отделкой и мебелью.

Привлекательные цены и условия покупки на старте продаж!

Наши агенты в Индонезия
Сабина Пашаева
Сабина Пашаева
7 объектов
Александра
Александра
Другие застройщики
Aviator

Мы начали современное строительство апарт-отеля в Кангу, самом многообещающем месте на острове Бали. В марте 2024 года 19 апартаментов в отеле будут готовы принять гостей. Инвесторы, которые примут участие в проекте, смогут получать $ 2500 – 4000 в месяц от арендаторов для каждой квартиры.

 

Современная квартира

Площадь: 32 – 50м2

Спальня, гостиная, кухня, ванная комната, мебель, бытовая техника, телевизор набор, посуда и постельное белье. Готов к заселению.

Ilot Property Baly

С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.

С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.

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