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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр

Meneou, Кипр
от
€731,842
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13
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О комплексе

Предлагаются различные виллы (с двумя или тремя спальнями) с собственными просторными садами и парковочными местами.

Некоторые дома имеют бассейны 4 х 8 м.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Пластиковый резервуар для воды на 1 500 литров
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1 минута
  • Гавань - 15 минут
  • Аэропорт - 10 минут
  • Ларнака - 15 минут (16 км)
  • Айя-Напа - 45 км
Местонахождение новостройки
Meneou, Кипр

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Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Meneou, Кипр
от
€731,842
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