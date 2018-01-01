Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр

Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

от €164,000

НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС С ОТЕЛЕМ 5 ЗВЁЗД НА LONG BEACH ⚜️ Новый амбициозный проект предлагает роскошную жизнь в курортном стиле в самом центре региона Long Beach. 📍 Комплекс будет располагаться в 400 м от живописного пляжа Средиземного моря. Проект станет великолепным дополнением побережья, предлагая резидентам комплекса уникальные видовые апартаменты в сочетании с прекрасной инфраструктурой. 🔝 Проект находится напротив двух пятизвездочных отелей с казино на первой береговой линии. Это без сомнений сделает новый жилой комплекс идеальным выбором для ваших инвестиций. 🌇 В проекте 4 башни разной этажности, первая из которых станет роскошным отелем с квартирами с 9 по 30 этаж. Это высококлассные апартаменты с просторными видовыми террасами для максимального комфорта жильцов. ☑️ Всего в комплексе будет 686 комфортабельных апартаментов. На выбор клиентам доступны несколько типов объектов: квартиры-студии, 1+1, 2+1, 3+1 и роскошные пентхаусы 4+1 и 5+1. ИНФРАСТРУКТУРА: ⚜️ Открытые и крытые бассейны площадью более 1 300 м2 ⚜️ Аквапарк для детей ⚜️ Инфинити-бассейн на крыше 10-го этажа ⚜️ Индивидуальные рабочие и досуговые зоны ⚜️ Конференц-залы ⚜️ Пункт обмена валют ⚜️ Кинотеатр ⚜️ Рестораны лучших кухонь мира и зал шведского завтрака ⚜️ Снэк-бар ⚜️ СПА-центр ⚜️ Турецкий хамам, паровые, массажные комнаты ⚜️ Тренажерный зал площадью более 4 000 м2. 🔥 Проект сочетает в себе опыт ведения гостиничного бизнеса и предлагает клиентам инновационный вариант инвестирования. 💫 Круглосуточная стойка регистрации и зона лобби будет встречать гостей отельного блока А, который выступит альтернативой пятизвездочным отелям напротив. Качество предоставляемого сервиса увеличит туристический потенциал региона и обеспечит высокую доходность инвестиций. ‼️Компания-застройщик предлагает взять Ваши апартаменты в управление на 10 лет. ЦЕНЫ: Квартиры 1+1 (от 73,61 м2) – от 164 000 £ Квартры 2+1 (от 112,67 м2) – от 225 000 £ Квартры 3+1 (от 158,32 м2) – от 197 000 £ Квартиры 4+1 (от 308,30 м2) – от 630 000 £ Квартиры 5+1 (от 416,34 м2) – от 825 000 £ РАЗНЫЕ ПЛАНЫ ОПЛАТ ПО РАЗНЫМ БЛОКАМ