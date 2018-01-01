Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ларнака, Кипр

НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС С ОТЕЛЕМ 5 ЗВЁЗД НА LONG BEACH
⚜️ Новый амбициозный проект предлагает роскошную жизнь в курортном стиле в самом центре региона Long Beach.
📍 Комплекс будет располагаться в 400 м от живописного пляжа Средиземного моря. Проект станет великолепным дополнением побережья, предлагая резидентам комплекса уникальные видовые апартаменты в сочетании с прекрасной инфраструктурой.
🔝 Проект находится напротив двух пятизвездочных отелей с казино на первой береговой линии. Это без сомнений сделает новый жилой комплекс идеальным выбором для ваших инвестиций.
🌇 В проекте 4 башни разной этажности, первая из которых станет роскошным отелем с квартирами с 9 по 30 этаж. Это высококлассные апартаменты с просторными видовыми террасами для максимального комфорта жильцов.
☑️ Всего в комплексе будет 686 комфортабельных апартаментов. На выбор клиентам доступны несколько типов объектов: квартиры-студии, 1+1, 2+1, 3+1 и роскошные пентхаусы 4+1 и 5+1.
ИНФРАСТРУКТУРА:
⚜️ Открытые и крытые бассейны площадью более 1 300 м2
⚜️ Аквапарк для детей
⚜️ Инфинити-бассейн на крыше 10-го этажа
⚜️ Индивидуальные рабочие и досуговые зоны
⚜️ Конференц-залы
⚜️ Пункт обмена валют
⚜️ Кинотеатр
⚜️ Рестораны лучших кухонь мира и зал шведского завтрака
⚜️ Снэк-бар
⚜️ СПА-центр
⚜️ Турецкий хамам, паровые, массажные комнаты
⚜️ Тренажерный зал площадью более 4 000 м2.
🔥 Проект сочетает в себе опыт ведения гостиничного бизнеса и предлагает клиентам инновационный вариант инвестирования.
💫 Круглосуточная стойка регистрации и зона лобби будет встречать гостей отельного блока А, который выступит альтернативой пятизвездочным отелям напротив. Качество предоставляемого сервиса увеличит туристический потенциал региона и обеспечит высокую доходность инвестиций.
‼️Компания-застройщик предлагает взять Ваши апартаменты в управление на 10 лет.
ЦЕНЫ:
Квартиры 1+1 (от 73,61 м2) – от 164 000 £
Квартры 2+1 (от 112,67 м2) – от 225 000 £
Квартры 3+1 (от 158,32 м2) – от 197 000 £
Квартиры 4+1 (от 308,30 м2) – от 630 000 £
Квартиры 5+1 (от 416,34 м2) – от 825 000 £
РАЗНЫЕ ПЛАНЫ ОПЛАТ ПО РАЗНЫМ БЛОКАМ
Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше.
Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой.
Окончание строительства - февраль 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Бронированная входная дверь
Видеодомофон
Высококачественная сантехника известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса “люкс”, яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.