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Квартиры с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

однокомнатные
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двухкомнатные
22
трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
€579,324
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€545,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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