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Квартиры с видом на море в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€210,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€310,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,43 млн
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€620,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€690,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 273 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 273 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€860,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€561,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 3/4
Продается квартира площадью 199 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€355,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€370,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Новые апартаменты с современным дизайном на холме Айос Афанасиос, новом жилом районе с потря…
€370,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€545,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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