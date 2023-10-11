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Квартиры с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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22
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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€344,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€477,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€314,500
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€331,500
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Новые апартаменты с современным дизайном на холме Айос Афанасиос, новом жилом районе с потря…
€370,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€545,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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