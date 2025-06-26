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Квартиры около гольф-клуба в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Greenscape Apartments is a modern residential complex in Cyprus, designed for comfortable li…
$430,136
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Greenscape Apartments - это современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для ком…
$441,761
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Greenscape Apartments - современный жилой комплекс на Кипре, созданный для комфортной жизни …
$290,632
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Greenscape Apartments - это современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для ком…
$279,007
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Студия в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Студия
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 53 м²
Greenscape Apartments - это современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для ком…
$220,880
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Greenscape Apartments - современный жилой комплекс на Кипре, созданный для комфортной жизни …
$267,382
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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