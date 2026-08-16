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Дома в Задарской жупания, Хорватия

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Grad Zadar
59
Задар
51
Grad Nin
20
Паг
12
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230 объектов найдено
Дом 7 спален в Mrljane, Хорватия
Дом 7 спален
Mrljane, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 414 м²
Море: 10 м Построено: 2024 Расстояние до аэропорта: 31 км Внутреннее пространство: 414 м2…
$2,08 млн
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Дом 5 спален в Задарская жупания, Хорватия
Дом 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 551 м²
Море: 10 м Построено: 2024 Паг-центр: 8 км Расстояние до аэропорта: 87 км Внутреннее простр…
Цена по запросу
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Вилла в Вир, Хорватия
Вилла
Вир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Совершенно новая современная вилла с бассейном, в 50 метрах от моря!Роскошная, современная в…
$903,484
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Вилла на 1-й линии моря в районе Задара! Абсолютно заманчивое предложение! Этот очаровательн…
$1,03 млн
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Вилла в Opcina Sukosan, Хорватия
Вилла
Opcina Sukosan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
В очаровательной прибрежной гавани Сукошан величественная вилла занимает непревзойденное мес…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Эта роскошная высокотехнологичная вилла расположена в Далмации, в Привлаке, на первой линии …
$4,04 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Вир, Хорватия
Вилла
Вир, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 505 м²
Современная новая вилла с 4 роскошными апартаментами в 20 метрах от моря только на острове В…
$2,63 млн
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Дом 4 спальни в Opcina Starigrad, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Starigrad, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Расположение: Seline Построено: 2018 Море: 300 м Центр: 300 м Расстояние до аэропорта: 4…
$1,38 млн
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Вилла в Opcina Privlaka, Хорватия
Вилла
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Роскошная новая вилла в Привлаке, в 100 метрах от моря, с джакузи на крыше, выставлена на пр…
$796,152
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Новый комплекс из 12 роскошных вилл на естественном склоне, обеспечивающем прекрасный открыт…
$1,43 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла с потрясающим видом на море в районе Задара, всего в 150 метрах от моря - с …
$1,37 млн
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Вилла в Opcina Posedarje, Хорватия
Вилла
Opcina Posedarje, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Новая роскошная вилла на берегу моря, построенная в 2025 году в Далмации – первая линия к мо…
$1,72 млн
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Вилла в Задарская жупания, Хорватия
Вилла
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Откройте для себя очаровательную модульную виллу, выставленную на продажу на острове Паг, с …
$1,66 млн
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Вилла в Mrljane, Хорватия
Вилла
Mrljane, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в спокойной обстановке всего в 2…
$1,66 млн
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Вилла в Opcina Privlaka, Хорватия
Вилла
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эта эксклюзивная роскошная вилла расположена в районе Привлака недалеко от Задара, всего в 4…
$865,331
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Фантастическая современная семейная вилла в стадии строительства в районе Задара с видом на …
$1,49 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Продается новая современная вилла недалеко от Задара с видом на море, всего в 200 метрах от …
$1,27 млн
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Вилла в Petrcane, Хорватия
Вилла
Petrcane, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Новая вилла с бассейном в известном туристическом местечке Петрчане недалеко от Задара!Расст…
$1,05 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Комплекс из 8 роскошных современных вилл, расположенных на холме, с панорамным видом на море…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Расположенный в живописном Задарском регионе, этот эксклюзивный дом на набережной предлагает…
$1,24 млн
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Дом 6 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 6 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 365 м²
Красивая вилла New Sea View недалеко от Задара - это роскошное убежище, расположенное всего …
$1,50 млн
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Вилла в Opcina Privlaka, Хорватия
Вилла
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Продается вилла класса люкс в ряду домов на Привлаке с джакузи на крыше! Представьте себе ж…
$751,047
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Прекрасная ультрасовременная вилла класса люкс на первой линии моря, всего в нескольких шага…
$3,40 млн
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Вилла в Вир, Хорватия
Вилла
Вир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Эта роскошная, современная вилла с подогреваемым бассейном расположена на двух уровнях в тих…
$970,959
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Дом 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Задар - одно из самых доминирующих мест на побережье Адриатического моря, которое обязательн…
$1,27 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Лучшее предложение! Продается новая современная вилла с бассейном в Затоне недалеко от Задар…
$1,37 млн
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Дом 10 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 10 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
Расположение: Zadar Построено: 2005 Центр Задара: 1 км Море: 50 м Внутреннее пространств…
$2,14 млн
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Вилла в Преко, Хорватия
Вилла
Преко, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в 200 м от моря в Преко, остров Углян в комплексе из нескольких современных …
$2,29 млн
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Вилла в Opcina Razanac, Хорватия
Вилла
Opcina Razanac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Роскошная вилла на продажу всего в 270 метрах от Адриатического моря и красивых пляжей в тих…
$686,190
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Вилла в Opcina Privlaka, Хорватия
Вилла
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
Скидка! Старая цена была 990 000 евро, новая цена 870 000 евро!Новая современная вилла в При…
$994,976
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Типы недвижимости в Задарской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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