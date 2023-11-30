Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Биоград-на-Мору
  5. Дома

Дома в Биоград-на-Мору, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 ванных с видом на море, с парковка в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 4 ванных с видом на море, с парковка
Биоград-на-Мору, Хорватия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
ZADAR, SURROUNDINGS - apartment villa with sea view In the vicinity of Zadar, at a distanc…
€1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
В центре Биограда находится жилой дом с 3 квартирами с одной спальней, 2 квартирами-студио и…
€470,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти