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Дома с гаражом в Задарской жупания, Хорватия

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Grad Zadar
65
Задар
56
Grad Nin
20
Паг
12
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1 объект найдено
Вилла в Opcina Starigrad, Хорватия
Вилла
Opcina Starigrad, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в уникальное сочетание роскоши, природы и современного стиля жизни в самом …
$2,77 млн
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Типы недвижимости в Задарской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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