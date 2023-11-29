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Виллы в Задарская жупания, Хорватия

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40 объектов найдено
Вилла 5 спален в Задарская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
€1,53 млн
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Вилла 6 спален в Zaton, Хорватия
Вилла 6 спален
Zaton, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
€1,000,000
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Вилла 4 спальни в Углян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Углян, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
€765,000
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Вилла 7 комнат в Opcina Vrsi, Хорватия
Вилла 7 комнат
Opcina Vrsi, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 360 м²
www.biliskov.com  ID: 13704 Задар, окрестности Роскошная, дизайнерски меблированная вилла …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13691 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€1,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
www.biliskov.com  ID: 13689 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€870,000
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Вилла 3 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
www.biliskov.com  ID: 13690 Святой Петр на море Роскошная трехкомнатная квартира площадью …
€950,000
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Вилла 9 комнат в Задар, Хорватия
Вилла 9 комнат
Задар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
www.biliskov.com ID: 13470 Задар, Борик Отдельная вилла 600 м², полностью отремонтированна…
€1,40 млн
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Вилла 7 комнат в Задар, Хорватия
Вилла 7 комнат
Задар, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13469 Задар, Дикло Отдельная вилла площадью 600м2, построенная в 200…
€1,25 млн
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Вилла 6 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 6 спален
Kozino, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
€1,15 млн
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Вилла 8 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 8 спален
Kozino, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни в Simuni, Хорватия
Вилла 4 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни в Starigrad Paklenica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Starigrad Paklenica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
€1,10 млн
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Вилла 2 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 2 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€570,000
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Вилла 4 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 4 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€2,25 млн
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Вилла 3 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Kozino, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Kozino, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 209 м2 (общая площадь 536 м2) на…
€1,15 млн
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Вилла 3 комнаты в Kozino, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Kozino, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Задар, Кожино Роскошная, уютная трехкомнатная квартира площадью 91,50 м2 на 1 этаже городск…
€550,000
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Вилла 2 комнаты в Задар, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Задар, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Задар, Кожино Роскошная, уютная двухкомнатная квартира площадью 58,50 м2 на 1 этаже городск…
€390,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Municipality of Kolan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается новая роскошная вилла, расположенная в тихом месте на острове Паг. Вилла состоит и…
€699,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pasman, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 250 m fro…
€2,75 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Задар, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
€2,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 комнаты в Нин, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Нин, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Привлака, новостройка Четырехкомнатная квартира площадью 118 м2 на первом этаже дома, строи…
€389,999
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Вилла 3 комнаты в Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 120 м2 на первом этаже дома, строител…
€379,999
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Вилла 3 комнаты в Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 113 м2 на 2 этаже дома, строительство…
€399,999
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Вилла 3 комнаты в Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 119 м2 на 2 этаже дома, строительство…
€399,999
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Вилла 8 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 8 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Municipality of Kolan, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Продается просторная вилла, расположенная в первом ряду от моря на южной стороне острова Паг…
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Задар, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Задар, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Красивая вилла на продажу, расположенная в тихом месте недалеко от Задара, всего в нескольки…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Задар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Задар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается просторная вилла на двух этажах, расположенная в тихом городке недалеко от Задара.…
€890,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Preko, Хорватия
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Preko, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
We are selling a newly built luxury villa with a swimming pool located near Zadar. This vill…
€4,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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