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Виллы в Задарская жупания, Хорватия
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Вилла 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
5
5
289 м²
€1,53 млн
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Вилла 6 спален
Zaton, Хорватия
6
4
235 м²
€1,000,000
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Вилла 4 спальни
Углян, Хорватия
4
4
262 м²
€765,000
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Вилла 7 комнат
Opcina Vrsi, Хорватия
7
360 м²
www.biliskov.com ID: 13704 Задар, окрестности Роскошная, дизайнерски меблированная вилла …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
4
2
170 м²
www.biliskov.com ID: 13691 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€1,10 млн
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Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
4
2
120 м²
www.biliskov.com ID: 13689 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€870,000
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Вилла 3 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
3
2
148 м²
www.biliskov.com ID: 13690 Святой Петр на море Роскошная трехкомнатная квартира площадью …
€950,000
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Вилла 9 комнат
Задар, Хорватия
9
9
600 м²
www.biliskov.com ID: 13470 Задар, Борик Отдельная вилла 600 м², полностью отремонтированна…
€1,40 млн
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Вилла 7 комнат
Задар, Хорватия
7
7
600 м²
www.biliskov.com ID: 13469 Задар, Дикло Отдельная вилла площадью 600м2, построенная в 200…
€1,25 млн
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Вилла 6 спален
Kozino, Хорватия
6
7
650 м²
€1,15 млн
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Вилла 8 спален
Kozino, Хорватия
8
7
600 м²
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни
Simuni, Хорватия
4
3
290 м²
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни
Starigrad Paklenica, Хорватия
4
4
388 м²
€1,10 млн
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Вилла 2 спальни
Kozino, Хорватия
2
2
110 м²
€570,000
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Вилла 4 спальни
Kozino, Хорватия
4
4
350 м²
€2,25 млн
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Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
3
2
170 м²
€1,15 млн
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Вилла 4 комнаты
Kozino, Хорватия
4
2
209 м²
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 209 м2 (общая площадь 536 м2) на…
€1,15 млн
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Вилла 3 комнаты
Kozino, Хорватия
3
2
92 м²
Задар, Кожино Роскошная, уютная трехкомнатная квартира площадью 91,50 м2 на 1 этаже городск…
€550,000
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Вилла 2 комнаты
Задар, Хорватия
2
2
59 м²
Задар, Кожино Роскошная, уютная двухкомнатная квартира площадью 58,50 м2 на 1 этаже городск…
€390,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Municipality of Kolan, Хорватия
5
3
2
Продается новая роскошная вилла, расположенная в тихом месте на острове Паг. Вилла состоит и…
€699,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pasman, Хорватия
8
7
3
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 250 m fro…
€2,75 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
8
5
3
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
€2,80 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 комнаты
Нин, Хорватия
4
2
118 м²
Привлака, новостройка Четырехкомнатная квартира площадью 118 м2 на первом этаже дома, строи…
€389,999
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Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3
2
120 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 120 м2 на первом этаже дома, строител…
€379,999
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Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3
2
113 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 113 м2 на 2 этаже дома, строительство…
€399,999
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Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3
2
119 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 119 м2 на 2 этаже дома, строительство…
€399,999
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Вилла 8 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Municipality of Kolan, Хорватия
11
8
3
Продается просторная вилла, расположенная в первом ряду от моря на южной стороне острова Паг…
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Задар, Хорватия
7
5
2
Красивая вилла на продажу, расположенная в тихом месте недалеко от Задара, всего в нескольки…
€1,20 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Задар, Хорватия
5
4
2
Продается просторная вилла на двух этажах, расположенная в тихом городке недалеко от Задара.…
€890,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Preko, Хорватия
8
9
3
We are selling a newly built luxury villa with a swimming pool located near Zadar. This vill…
€4,40 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия
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