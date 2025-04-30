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Дома с террасой в Задарской жупания, Хорватия

Grad Zadar
83
Задар
30
Grad Nin
25
Паг
15
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63 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Crno, Хорватия
Дом 2 комнаты
Crno, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Luxurious villa with spacious garden of 2000m2 Located in the tranquil Zadar settlement of C…
$775,008
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Дом 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Two-story villa, 100 meters from the sea, 211m2, Privlaka Villa R4, divided into two floors,…
$709,971
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Дом 4 комнаты в Vlasici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vlasici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
On the southern side of the island of Pag, in the village of Vlašići, there is a family hous…
$221,431
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Дом 3 комнаты в Municipality of Kolan, Хорватия
Дом 3 комнаты
Municipality of Kolan, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Luxury Houses in Mandre, For Sale, 135 m² net House with sea view, near the center of Mandre…
$647,685
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Дом 3 комнаты в Паг, Хорватия
Дом 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
House with a fairytale view in a unique location, first row to the sea, Bošana, Pag Island T…
$476,076
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Дом 3 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Enchanting Villas – Exclusive Paradise by the Adriatic Sea, Villa B3 In the heart of the cha…
$321,075
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Дом 3 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Enchanting Villas – Exclusive Paradise by the Adriatic Sea, Villa A2 In the heart of the cha…
$315,539
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Дом 5 комнат в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 5 комнат
Биоград-на-Мору, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
В центре Биограда находится жилой дом с 3 квартирами с одной спальней, 2 квартирами-студио и…
$519,872
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Дом 7 комнат в Petrcane, Хорватия
Дом 7 комнат
Petrcane, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Unique Opportunity, House First Row to the Sea, Plot 1,525 m2, Petrčane, Zadar In the first …
$2,77 млн
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Дом 7 комнат в Simuni, Хорватия
Дом 7 комнат
Simuni, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 347 м²
Количество этажей 3
House with 4 apartments in the first row to the sea, Šimuni (Pag) On the southwest side of t…
$730,721
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Дом 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 377 м²
Количество этажей 2
Two-storey villa 100 meters from the sea, 375m2, Privlaka Villa K1, spanning two floors, is …
$844,274
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Дом 5 комнат в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
House with Pool, 100 Meters from the Sea, Privlaka A three-story house covering an area of ​…
$802,922
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 3 комнаты в Municipality of Kolan, Хорватия
Дом 3 комнаты
Municipality of Kolan, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Luxury Houses in Mandre, For Sale, 135 m² net House with sea view, near the center of Mandre…
$647,685
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A1 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 7 комнат в Opcina Starigrad, Хорватия
Дом 7 комнат
Opcina Starigrad, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
House with multiple residential units, 150m from the sea, Starigrad Paklenica The house with…
$719,650
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A4 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 3 комнаты в Murvica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Murvica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Modern Villa with Pool, 220 m², Murvica, Zadar Located just a 10-minute drive from Zadar, in…
$775,008
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Дом 3 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Enchanting Villas – Exclusive Paradise by the Adriatic Sea, Villa A3 In the heart of the cha…
$321,075
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Дом 4 комнаты в Municipality of Kolan, Хорватия
Дом 4 комнаты
Municipality of Kolan, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Modern Villa with Pool, 300 m to the Beach, Mandre, Pag On the island of Pag, in the town of…
$1,10 млн
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Дом 3 комнаты в Municipality of Kolan, Хорватия
Дом 3 комнаты
Municipality of Kolan, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Luxury Houses in Mandre, For Sale, 135 m² net House with sea view, near the center of Mandre…
$647,685
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Дом 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 2
Two-storey villa 100 meters from the sea, 372m2, Privlaka Villa K4, spanning two floors, is …
$840,772
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Дом 4 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Two-storey villa 100 meters from the sea, 315m2, Privlaka Villa K2, spanning two floors, is …
$805,506
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Дом 4 комнаты в Ninski Stanovi, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ninski Stanovi, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 188 м²
Villa of top-notch construction in the quiet settlement of Žerava, Nin, 188m2. Isolated, exc…
$830,365
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Дом 3 комнаты в Zdrelac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Zdrelac, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Stone House with Two Separate Apartments, 100 m from the Sea, Ždrelac, Pašman In the village…
$1,05 млн
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Дом 5 комнат в Opcina Starigrad, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Starigrad, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Villa with 4 residential units, pool, and a minute to the sea, 330m2 The villa with its 330…
$1,11 млн
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Дом 3 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Enchanting Villas – Exclusive Paradise by the Adriatic Sea, Villa B1 In the heart of the cha…
$321,075
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Дом 4 комнаты в Opcina Posedarje, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Posedarje, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Luxury Villa with Sea View, Posedarje, Zadar This luxury one-story villa is situated on a hi…
$1,33 млн
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Дом 4 комнаты в Паг, Хорватия
Дом 4 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Luxury villa with infinity pool, sea view, 178.91 m2, Pag Luxury villa for sale with infinit…
$1,52 млн
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A3 In a peaceful part …
$437,326
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Типы недвижимости в Задарской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

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