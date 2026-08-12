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Жилье в общине Света-Неделья, Хорватия

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дома
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Ruzici, Хорватия
Вилла 5 комнат
Ruzici, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Истрия, Святое Воскресенье Роскошная и дизайнерская отдельная вилла общей площадью 315 м2 (…
$1,02 млн
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Дом 4 комнаты в Sumber, Хорватия
Дом 4 комнаты
Sumber, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Villa in central Istria: Šumber, Sveta Nedjelja municipality Located in the picturesque town…
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в общине Света-Неделья, Хорватия

Недорогая
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