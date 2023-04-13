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Купить отель в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
8
Кадыкёй
1
Текирдаг
1
Фатих
1
Эсеньюрт
1
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9 объектов найдено
Отель 291 комнатав Мраморноморский регион, Турция
Отель 291 комната
Мраморноморский регион, Турция
291 Количество комнат 52 000 м² Количество этажей 8
€ 122,756,310
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
Отель 320 комнатв Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат 16 000 м² Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Отель 10 спаленв Фатих, Турция
Отель 10 спален
Фатих, Турция
10 Количество комнат 10 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4
€ 2,273,265
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
Отельв Текирдаг, Турция
Отель
Текирдаг, Турция
450 м²
€ 770,000
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
Отельв Эсеньюрт, Турция
Отель
Эсеньюрт, Турция
€ 79,814
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скор…
Отельв Мраморноморский регион, Турция
Отель
Мраморноморский регион, Турция
€ 125,000,000
Отель расположен в деловом районе азиатской части Стамбула, в 5 минутах ходьбы от станции …
Отельв Мраморноморский регион, Турция
Отель
Мраморноморский регион, Турция
€ 9,500,000
Стамбул Таксим   Продается ЛЮКС Отель действующий) 80 номеров Стоимость &nbs…
Отельв Мраморноморский регион, Турция
Отель
Мраморноморский регион, Турция
€ 6,000,000
Продается готовый ,действующий бизнес . HOTEL & SPA 4* в историческом сердце Стамбула…
Отель 20 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Отель 20 спален
Мраморноморский регион, Турция
20 Количество комнат 20 ванных комнат
€ 8,000,000
Продается действующий Бутик  спа -отель  в центре Стамбула. Площадь Таксим . 40 …

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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