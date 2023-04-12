Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в Турции

коммерческая недвижимость
247
отели
100
офисы
19
производственные здания
1
магазины
3
другое
1
Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 4 комнатыв Koyunlar, Турция
Инвестиционная 4 комнаты
Koyunlar, Турция
4 Количество комнат
€ 90,000
ИНТЕРЬЕРС мебельюАнкастре набор из 3Двойное остекление#nbsp;Жалюзи#nbsp;Открытая кухня#nbsp;…

Регионы с недвижимостью на продажу

Esentepe Mahallesi
Кадыкёй
Menderes
Бодрум
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
Конья
Мугла

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти