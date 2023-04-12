Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Складские помещения

Купить склад в Испании

коммерческая недвижимость
914
рестораны
44
отели
250
офисы
54
производственные здания
5
доходные дома
6
инвестиционная недвижимость
21
магазины
4
Склад В архив
Очистить
3 объекта найдено
Складв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 118 м²
€ 1,600,000
Industrial warehouse for sale located in San Vicente del Raspeig The ship is in good conditi…
Складв Аликанте, Испания
Склад
Аликанте, Испания
609 м²
€ 189,000
Industrial warehouse for sale in Alicante with tenant located in a consolidated estate, clos…
Склад 2 ванныхв l Horta Sud, Испания
Склад 2 ванных
l Horta Sud, Испания
2 ванных комнат 7 718 м²
€ 5,850,000
Продается скла…

Регионы с недвижимостью на продажу

на Канарских островах
в Aspe
в Altea
в Teulada
в Santa Pola
в Sant Joan d Alacant
в Гуардамар
в Эльче
в Ibiza
в Puerto Real
в Барселонес
в Мурсия
в Дения
в Сантъяго-дель-Тейде
в Арагон
в Lower Emporda
в Барселона
в Safor
в Бениса
в la Plana Alta

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти