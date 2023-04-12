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Купить коммерческую недвижимость в Италии

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355 объектов найдено
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
350 м²
€ 250,000
Армированная бетонная конструкция с деревянной крышей с фотоэлектрической системой мощностью…
Коммерческая 16 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Борго окружен природой с 4,80 га земли с древней оливковой рощей и фруктовыми деревьями. Сос…
Отельв Терни, Италия
Отель
Терни, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
Комплекс, состоящий из отеля на 16 номеров и гаража, крытого бального зала 1200 м2, открытог…
Отель 115 комнатв Пезаро, Италия
Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
115 Количество комнат
Цена по запросу
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Отель 35 комнатв Терни, Италия
Отель 35 комнат
Терни, Италия
35 Количество комнат 1 000 м²
€ 420,000
Бывший отель на пяти уровнях подлежит восстановлению, чтобы превратить его в апартаменты. Оп…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
1 320 м²
Цена по запросу
Building in its raw state consisting of a ground floor for commercial use and the upper floo…
Коммерческаяв Sterpete, Италия
Коммерческая
Sterpete, Италия
2 500 м²
Цена по запросу
Commercial property of 2,500 m2 fully rented (refurbished property) in an extremely interest…
Коммерческая 15 комнатв Gallipoli, Италия
Коммерческая 15 комнат
Gallipoli, Италия
15 Количество комнат 600 м²
€ 1,500,000
Fascinating historical palace of 600 sqm built in 1900 in the heart of Gallipoli. The palace…
Производствов Sterpete, Италия
Производство
Sterpete, Италия
7 200 м²
Цена по запросу
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
2 500 м²
Цена по запросу
Недавно построенный сарай площадью около 2500 м2 на двух уровнях ( первый этаж для офисов ).…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
5 000 м²
Цена по запросу
Склад около 4700 м2 с 1300 м2 офисов Терраса 3470 м2. Суд 7000 м2 Расположен на двух уровнях…
Коммерческаяв Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
2 000 000 м²
Цена по запросу
Farm of 200.00 hectares in medium and gentle hills with lakes and clay soil. Several farmhou…
Коммерческаяв Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
1 000 000 м²
Цена по запросу
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Отель 50 комнатв Colonnella, Италия
Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
50 Количество комнат 2 200 м²
Цена по запросу
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
1 900 м²
Цена по запросу
Industrial warehouse of 1,900 m2 in good condition located in the industrial area (partly rented)
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
100 м²
Цена по запросу
Старинный фермерский дом в полном состоянии заброшен, на двух уровнях около 100 квадратных м…
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
2 000 м²
Цена по запросу
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Коммерческая 30 комнатв Терни, Италия
Коммерческая 30 комнат
Терни, Италия
30 Количество комнат 180 000 м²
Цена по запросу
Квартира с отдельным входом и частным внутренним двором в панорамном месте на первом этаже. …
Отель 45 комнатв Терни, Италия
Отель 45 комнат
Терни, Италия
45 Количество комнат 6 000 м²
Цена по запросу
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
21 000 м²
Цена по запросу
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Коммерческая 63 комнатыв Serrapetrona, Италия
Коммерческая 63 комнаты
Serrapetrona, Италия
63 Количество комнат 2 000 м²
Цена по запросу
Средневековый укрепленный дворец расположен в центре деревни, где он расположен с видом на о…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
1 674 м²
Цена по запросу
Участок под застройку площадью 3000 кв.м. с широким видом на море и двойным доступом. Возмож…
Коммерческаяв Citta di Castello, Италия
Коммерческая
Citta di Castello, Италия
3 600 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
600 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Коммерческаяв Терамо, Италия
Коммерческая
Терамо, Италия
500 м²
Цена по запросу
Коммерческое помещение 500 кв. М на первом этаже с лифтом и грузовым лифтом Склад на первом …
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
700 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Отель 22 комнатыв Терни, Италия
Отель 22 комнаты
Терни, Италия
22 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Отель 16 комнатв Morrovalle, Италия
Отель 16 комнат
Morrovalle, Италия
16 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
8 000 000 м²
Цена по запросу
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
5 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…

Регионы с недвижимостью на продажу

Венето
Трентино - Альто-Адидже
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Гроссето
Калабрия
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Desenzano del Garda
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Греве-ин-Кьянти
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Лукка
Пиза
Giulianova
Вольтерра
Сан-Ремо

Параметры недвижимости в Италии

с видом на горы
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с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Италии — огромный выбор жилья на любой вкус

Италия у многих ассоциируется с солнцем, теплом и невероятным культурным наследием. Ее удивительные природные пейзажи захватывают дух и вызывают настоящий восторг даже у бывалых путешественников. В стране царит совершенно особая атмосфера, которая отличается неповторимым национальным колоритом.

Перед жителями Италии открываются широкие возможности для самореализации. Высокий уровень жизни в этой стране позволяет людям хорошо одеваться, вкусно питаться и много путешествовать. Около 60% населения страны трудоустроено и имеет высшее образование. Продолжительность жизни в среднем составляет 83 года, что объясняется высоким уровнем медицинского обслуживания.

Нюансы покупки недвижимости в Италии

Недвижимость в Италии можно приобрести по достаточно демократичной цене, на которую оказывает влияние наличие у покупателя вида на жительство либо гражданства. Для граждан страны экономия на покупке жилья составляет около 7%. Для того чтобы купить недвижимость в Италии, необходимо пройти определенные этапы. Сначала следует внести предоплату за выбранный объект, сумма которой может варьироваться от 10% до 30% от общей стоимости жилья. Затем необходимо открыть банковский счет и получить налоговый код. На следующем этапе проводится проверка нотариусом выбранного объекта недвижимости и подписание предварительного договора с обязательной уплатой залога. Основной договор купли-продажи подписывается покупателем и продавцом только у нотариуса и подлежит его заверению.

Законодательством страны иностранцам разрешено приобретать все типы объектов недвижимости, включая незастроенные земельные участки. Следует отметить, что такая покупка не дает автоматического права на получение вида на жительство. Иностранцы, также как и жители страны, обязаны оплачивать ежегодные налоги и коммунальные услуги.

Какая жилая недвижимость здесь продается?

Покупателям в Италии предлагаются разные типы жилья, среди которых есть:

  • дома,
  • квартиры,
  • апартаменты,
  • виллы и другие типы недвижимости.

Купить недвижимость в Италии можно как на известных курортах, так и в окружении красивейших озер или бескрайних виноградников. Диапазон цен на жилье очень широк, поэтому подобрать для себя оптимальный вариант смогут люди с разными требованиями и вкусовыми предпочтениями.

Стоимость итальянской недвижимости

Итальянский рынок недвижимости удивляет своими контрастами. В этой стране находятся огромные элитные особняки, но в тоже время покупателям доступны и современные однокомнатные квартиры, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания. На цену жилья оказывает непосредственное влияние месторасположение объекта, регион, наличие вблизи необходимой инфраструктуры, близость к морю и целый ряд других факторов.

Наиболее дешевые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры можно найти в южных регионах страны. В сельскохозяйственных районах Италии заключенные сделки по продаже жилья по невысокой стоимости в последнее время бьют все рекорды. Также большим спросом пользуются дома и квартиры в таких крупных городах, как Рим, Милан и Венеция. Проживание в этих мегаполисах имеет большие преимущества, что подтверждается многочисленными положительными отзывами тех людей, которые переехали в эту страну на ПМЖ.

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