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Коммерческая недвижимость в Ареццо, Италия

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7 объектов найдено
Коммерческое помещение 507 м² в Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческое помещение 507 м²
Caprese Michelangelo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 507 м²
KK-158. Агротуристическая ферма на продажу в ТосканеСпальни: 10 Ванные комнаты: 8 СОСТОЯНИЕ…
$1,64 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Caprese Michelangelo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
$1,32 млн
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Коммерческое помещение 982 м² в Poppi, Италия
Коммерческое помещение 982 м²
Poppi, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 982 м²
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
$2,17 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 7 000 м² в San Giovanni Valdarno, Италия
Коммерческое помещение 7 000 м²
San Giovanni Valdarno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 7 000 м²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
$11,72 млн
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Коммерческое помещение 870 м² в Ареццо, Италия
Коммерческое помещение 870 м²
Ареццо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 870 м²
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 7 700 м² в Ареццо, Италия
Коммерческое помещение 7 700 м²
Ареццо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 7 700 м²
LD-3096. Тосканское имение в окрестностях АреццоСреди живописных холмов окрестностей Кьянти …
$17,00 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 969 м² в Anghiari, Италия
Коммерческое помещение 969 м²
Anghiari, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 969 м²
KK-1474. Маленькая очаровательная борго Мастер-резиденция 350 кв.мСпальни: 10 Ванные комнаты…
$1,75 млн
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