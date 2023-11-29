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Коммерческая недвижимость в Ареццо, Италия

8 объектов найдено
Коммерческая 5 спален с бассейном в Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Caprese Michelangelo, Италия
Комнаты 6
Площадь 507 м²
KK-158. Агротуристическая ферма на продажу в ТосканеСпальни: 10 Ванные комнаты: 8 СОСТОЯНИЕ…
€1,40 млн
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Коммерческая 5 спален с бассейном в Anghiari, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Anghiari, Италия
Комнаты 6
Площадь 969 м²
KK-1474. Маленькая очаровательная борго Мастер-резиденция 350 кв.мСпальни: 10 Ванные комнаты…
€1,49 млн
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Коммерческая 5 спален с бассейном в Ponte a Poppi, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Ponte a Poppi, Италия
Комнаты 6
Площадь 982 м²
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
€1,85 млн
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Red Feniks
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Коммерческая 5 спален с бассейном в Ареццо, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Ареццо, Италия
Комнаты 6
Площадь 870 м²
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
€1,70 млн
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Коммерческая 5 спален с бассейном в Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Caprese Michelangelo, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
€1,13 млн
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Коммерческая 5 спален в Ареццо, Италия
Коммерческая 5 спален
Ареццо, Италия
Комнаты 6
Площадь 7 700 м²
LD-3096. Тосканское имение в окрестностях АреццоСреди живописных холмов окрестностей Кьянти …
€14,50 млн
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Коммерческая 5 спален в San Giovanni Valdarno, Италия
Коммерческая 5 спален
San Giovanni Valdarno, Италия
Комнаты 6
Площадь 7 000 м²
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
€10,00 млн
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Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ареццо, Италия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ареццо, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, утопающих…
€800,000
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