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Отели в Истрийская жупания, Хорватия

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4 объекта найдено
Отель 29 комнат в Krnica, Хорватия
Отель 29 комнат
Krnica, Хорватия
Комнаты 29
€ 2,185,000
Отель 10 спален в Лабин, Хорватия
Отель 10 спален
Лабин, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
€ 1,400,000
Отель 9 спален в Город Пула, Хорватия
Отель 9 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Цена по запросу
Отель в Барбан, Хорватия
Отель
Барбан, Хорватия
Количество этажей 2
€ 1,990,000
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