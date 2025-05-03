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Коммерческая недвижимость в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
78
Город Ровинь
26
Пореч
36
Город Умаг
20
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217 объектов найдено
Отель 357 м² в Новиград, Хорватия
Отель 357 м²
Новиград, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 357 м²
Общая жилая площадь дома составляет 357 м2. Рельеф, на котором расположен дом, ровный и имее…
$830,743
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ОТЕЛЬ В РАКАЛЬ, ХОРВАТИЯ в община Марчана, Хорватия
ОТЕЛЬ В РАКАЛЬ, ХОРВАТИЯ
община Марчана, Хорватия
Площадь 2 810 м²
Продаётся небольшой семейный 3-звездочный отель, начал свою деятельность в июле 1997 года. О…
$2,71 млн
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Отель 600 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 600 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Эксклюзивная недвижимость, идеальная для инвестиций в туризм! Мы представляем роскошную, отд…
$1,47 млн
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Отель 600 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 600 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 600 м²
Красивая отреставрированная старинная каменная вилла в районе Канфанар, всего в нескольких к…
$1,36 млн
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Отель 1 000 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 1 000 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 000 м²
Светлый мини-отель на 20 номеров всего в 200 метрах от моря в районе Пулы! Общая площадь 100…
$2,46 млн
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Отель 205 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 205 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Многоквартирный дом в самом центре города, недалеко от знаменитой набережной Ровиня! Мы пред…
$2,26 млн
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Отель 673 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 673 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 673 м²
Просторный апарт-дом 673 м2 с видом на море всего в 200 метрах от моря в Нова Веруда, которы…
$938,118
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Отель 150 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 150 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Уникальное жилье в старом городе Ровиня в 500 метрах от моря! Общая площадь 150 кв.м. Апарт-…
$1,13 млн
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Отель 897 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 897 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 897 м²
Великолепный мини-отель 897 м2 с 9 апартаментами в Вальбандоне недалеко от Пулы всего в 900 …
Цена по запросу
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Отель 390 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 390 м²
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Красивое каменное здание отеля в Ровине, в 100 метрах от моря, с видом на море! В самом серд…
$4,11 млн
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Отель 670 м² в Умаг, Хорватия
Отель 670 м²
Умаг, Хорватия
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 670 м²
Отель в районе Умага с видом на море! Общая площадь 670 кв.м. Отель построен в 2017 году и р…
$2,03 млн
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Отель 531 м² в Galizana, Хорватия
Отель 531 м²
Galizana, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 531 м²
Фантастический апарт-дом в районе Воднян с крытым бассейном и видом на море! Общая площадь з…
$1,30 млн
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Отель 390 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 390 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Солидная недвижимость в Лижняне, с 3 просторными апартаментами и садом, примерно в 1,2 км от…
$1,02 млн
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Отель 360 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 360 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Многоквартирный дом с видом на море и бассейном в Фажане, в 500 метрах от моря! В нескольких…
$881,605
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Отель 600 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 600 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Впечатляющий мини-отель на продажу в суперпопулярном туристическом месте Медулина всего в 20…
$2,29 млн
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Отель 600 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 600 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Прекрасное новое здание апарт-отеля в Премантуре, всего в 300 метрах от пляжей парка природы…
$981,575
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Отель 240 м² в Grad Buje, Хорватия
Отель 240 м²
Grad Buje, Хорватия
Площадь 240 м²
Очаровательная традиционная вилла в районе Буйе, примерно в 4 км от центра Буе и в 10 км. от…
$1,31 млн
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Отель 486 м² в Пореч, Хорватия
Отель 486 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 486 м²
Яркая туристическая недвижимость в районе Пореча с бассейном! Он имеет в общей сложности 486…
$960,723
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Отель 900 м² в Город Ровинь, Хорватия
Отель 900 м²
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 17
Площадь 900 м²
www.biliskov.com ID: 14685Истрия, РовиньПрекрасный и функциональный небольшой семейный бутик…
Цена по запросу
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630 ПРИЧАЛОВ ДЛЯ ЯХТ в Город Пула, Хорватия
630 ПРИЧАЛОВ ДЛЯ ЯХТ
Город Пула, Хорватия
В Пуле, Хорватия, на побережье адриатического моря продаются 630 оборудованных причалов для …
Цена по запросу
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Отель 403 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 403 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 403 м²
Туристическая недвижимость из 7 квартир всего в 700 метрах от моря! Общая площадь 403 кв.м. …
$2,14 млн
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Отель 460 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 460 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 460 м²
Великолепная туристическая недвижимость из 7 квартир в Вальбандоне, Фазана, всего в 1 км от …
Цена по запросу
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Отель 365 м² в Пореч, Хорватия
Отель 365 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 365 м²
Дом из 5 квартир с большим потенциалом, в тихом и красивом месте в районе Пореча, в 6 км от …
Цена по запросу
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Отель 240 м² в Умаг, Хорватия
Отель 240 м²
Умаг, Хорватия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
Уникальная недвижимость в Умаге, всего в 30 метрах от моря. Общая площадь 240 кв.м. Это заве…
$1,58 млн
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Отель 523 м² в Пореч, Хорватия
Отель 523 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 523 м²
Гостевой дом в Порече, в идеальном месте, всего в 300 метрах от моря в суперпопулярном район…
$1,47 млн
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Отель 415 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 415 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 415 м²
Многоквартирный дом с бассейном и ландшафтным садом, примерно в 1,5 км от моря в районе Пулы…
$1,18 млн
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Отель 225 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 225 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Туристическая недвижимость с 5 апартаментами и видом на море в Медулине! Общая площадь 225 к…
$1,47 млн
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Отель 550 м² в Умаг, Хорватия
Отель 550 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Апарт-дом из 6 квартир с бассейном в районе Умаг всего в 2 км от моря. Общая площадь 550 кв.…
$847,697
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Отель 220 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 220 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Мини-отель с бассейном и отличной репутацией в районе Валбандон всего в 600 метрах от моря! …
$644,250
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Отель 600 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 600 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 600 м²
Апарт-отель с бассейном на продажу в Премантуре, всего в 6 км от Пулы и в нескольких км от м…
$1,47 млн
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Типы недвижимости в Истрийской жупания

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