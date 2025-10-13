Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Истрийской жупания, Хорватия

4 объекта найдено
Готовый бизнес 30 000 м² в Бале, Хорватия
Готовый бизнес 30 000 м²
Бале, Хорватия
Площадь 30 000 м²
WINERY - WINE FARM Wine-growing business with 30ha ISTRIA - CROATIA In Istria, a compa…
$1,88 млн
Оставить заявку
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Воднян, Хорватия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Воднян, Хорватия
Площадь 25 000 м²
Готовый бизнес земля с готовой (подключённой) солнечной электростанцией. Солнечная электр…
$3,75 млн
Оставить заявку
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Город Пула, Хорватия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Город Пула, Хорватия
Готовый бизнес 630 оборудованных причалов для яхт, Пула, Хорватия - на побережье адриатич…
Цена по запросу
Оставить заявку
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в община Лижньян, Хорватия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
община Лижньян, Хорватия
Готовый бизнес Давно работающий, налаженный круглогодичный бизнес на юге истрийского полу…
Цена по запросу
Оставить заявку
