Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Истрийской жупания, Хорватия

Пореч
5
Инвестиционная Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Инвестиционная в община Кршан, Хорватия
Инвестиционная
община Кршан, Хорватия
ISTRIA, INVESTMENT PROJECT VILLA KRŠAN, BUILDING PERMIT, €99/M2! Инвестиционная земля распол…
$4,98 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Пореч, Хорватия
Инвестиционная
Пореч, Хорватия
SALE, VILLA, BARATA beautiful, luxurious villa Romana, built in 2012, is for sale. The villa…
Цена по запросу
Оставить заявку
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Город Ровинь, Хорватия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Город Ровинь, Хорватия
Готовый бизнес Дом для престарелых на хорватском побережье! Уникальная инвестиционная воз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Krsete, Хорватия
Инвестиционная
Krsete, Хорватия
I23782 Kršete
$664,292
Оставить заявку
Инвестиционная в община Марчана, Хорватия
Инвестиционная
община Марчана, Хорватия
ISTRIA Investment opportunity – the land of total area of 60.000 m2 for an attractive invest…
$1,86 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Racice, Хорватия
Инвестиционная
Racice, Хорватия
FOR SALE, LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 3 SELF-SUSTAINABLE LUXURY VILLAS, KAŠĆERGA (PAZIN) –…
$608,935
Оставить заявку
Инвестиционная в Varvari, Хорватия
Инвестиционная
Varvari, Хорватия
I28545 Baderna
$830,365
Оставить заявку
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Город Ровинь, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Город Ровинь, Хорватия
Девелоперский проект. В Ровини, Хорватия в 300 м от моря участок земли 12058 м2 под застр…
$1,64 млн
Оставить заявку
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Пореч, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Пореч, Хорватия
Девелоперский проект. В Хорватской Истрии, г. Пореч - 5,5 га земли под застройку, что обесп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Property InvestProperty Invest
Инвестиционная в община Барбан, Хорватия
Инвестиционная
община Барбан, Хорватия
Exceptional investment property for sale in the beautiful surroundings of Barban! Property d…
$436,495
Оставить заявку
Инвестиционная в Пореч, Хорватия
Инвестиционная
Пореч, Хорватия
I28992 Poreč
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в община Медулин, Хорватия
Инвестиционная
община Медулин, Хорватия
Istria, Premantura, on the southernmost part of the Istrian peninsula, in a popular tourist …
$2,23 млн
Оставить заявку
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Пореч, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Пореч, Хорватия
Представляем девелоперский проект. Площадь земельного участка: 6000 Общая площадь объект…
$25,21 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Истрийской жупания

коммерческая недвижимость
отели
готовый бизнес
Realting.com
Перейти