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Квартиры с видом на горы в Nesebar, Болгария

Святой Влас
24
Обзор
42
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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру в комплексе «Изида Палас», курорт…
$146,659
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GINY DOM
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
НА ПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА, БЕЗ КОМИССИИ ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ! Orchid Garden (Орхидея Гарден) …
$52,654
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 6/8
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА ГОРЫ в комплексе Majes…
$86,192
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GINY DOM
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторна обзаведена трехкомнатная квартира с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ на ПЕРВ…
$232,918
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GINY DOM
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 120 м²
Просторная трехкомнатная квартира с видом на море в комплексе в поселке Елените. Квартира пл…
$140,916
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Hayat
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/5
Новостройка от застройщика для круглогодичного проживания! Не более пяти минут от прекрасног…
$113,355
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Застройщик
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/6
Жилищный комплекс Cacao Residence расположен в 250 м от пляжа Какао Бич.   Качественная, …
$78,191
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Застройщик
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА ГОРЫ в комплекс…
$96,452
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GINY DOM
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 60 м²
Уютная двухкомнатная квартира в комплексе на курорте Солнечный берег. Описание апартаментов:…
$67,150
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Hayat
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Типы недвижимости в Nesebar

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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