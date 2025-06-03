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Квартиры с садом в Nesebar, Болгария

Святой Влас
24
Обзор
42
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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру в комплексе «Изида Палас», курорт…
$146,659
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Квартира 5 комнат в Несебр, Болгария
Квартира 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 7/7
Просторная роскошно обставленная многокомнатная квартира в комплексе Sweet Homes 2, курорт С…
$306,960
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 6/8
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА ГОРЫ в комплексе Majes…
$86,192
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/6
For sale apartments at the exclusive Florence Grand Palace complex The Florence Grand Pal…
$64,132
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Ратленд Бич 1, пос. Р…
$95,317
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3
Green Suites - элитный квартал Солнечного берега – Зора (Рассвет) Специальное предложение…
$156,045
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 4 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Apartments in the Medical Resort Poseidon complex in Nessebar We invite you to discover a u…
$243,809
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Предлагаем на продажу стильно обставленную студию в комплексе Гелиос, расположенном в одном …
$64,806
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Квартира 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру - этаж дома в комплексе Bay View …
$130,494
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Шикарный апартамент в Равда, комплекс “Элит Равда” с одной спальней и новым современным ремо…
$102,425
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Инриал фор ю оод
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Типы недвижимости в Nesebar

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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