Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Nesebar
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Nesebar, Болгария

Святой Влас
24
Обзор
42
Квартира Удалить
Очистить
199 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру в комплексе «Изида Палас», курорт…
$146,659
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 4/7
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Sun W…
$209,210
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе "Sky Dreams", Святой …
$98,982
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру в комплексе Sunny Day 6, курорт С…
$71,080
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/5
Предлагаме просторна мебелирована многостайна квартира с ПРЯМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплекс "Гале…
$268,911
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру в комплексе Diamond Bay, курорт С…
$114,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Omega Resort, поселок…
$145,522
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 5 комнат в Несебр, Болгария
Квартира 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 7/7
Просторная роскошно обставленная многокомнатная квартира в комплексе Sweet Homes 2, курорт С…
$306,960
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплекс…
$167,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 90 м²
Представляем уникальную квартиру на первой береговой линии в жилом комплексе, расположенном …
$123,875
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру в комплексе Доменико, кур…
$111,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 76 м²
Новое эксклюзивное предложение в элитном комплексе, расположенном в тихой живописной зоне ря…
$98,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 68 м²
НОВАЯ меблированная 1-комнатная квартира в комплексе, Солнечный берег. Цена: 59 999 € Площа…
$61,988
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 65 м²
Уютный апартамент с одной спальней в комплексе, Солнечный берег — идеальный вариант для комф…
$66,638
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 55 м²
Великолепная квартира с двумя спальнями площадью 55 м², расположенную в очаровательном древн…
$174,602
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 73 м²
Уютная двухкомнатная квартира с двумя спальнями в комплексе, расположенном в тихом и спокойн…
$97,633
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Продается двухкомнатная квартира в комплексе “Триумф”, Святой Влас    • Площадь: 60 м²…
$88,086
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Инриал фор ю оод
Языки общения
English, Русский, Български
Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 67 м²
Уютный 2х комнатный апартамент с видом на бассейн в комплексе в Равде. Апартамент находится …
$78,003
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 45 м²
Студия в комплексе, Равда, расположенная на 5 этаже площадью 45 кв.м. Квартира состоит из жи…
$62,392
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 5/7
Предлагаем просторную, стильно обставленную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ в …
$361,187
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Предлагаем меблированную двухкомнатную квартиру С НИЗКИМИ ПЛАТЕЖАМИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ в компле…
$50,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Студия с новым ремонтом, на первой линии моря, в элитном комплексе Святой Влас Premier For…
$110,088
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 5/6
Предлагаем стильно меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Harmony Suites 16, курор…
$109,165
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру в комплексе Marina View Fort Beac…
$92,842
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 56 м²
Уютный апартамент с одной спальней в комплексе, расположенном в живописном курорте Святой Вл…
$72,320
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 73 м²
Апартаменты, расположенные всего в 600 метрах от популярного парка развлечений «Пираты Кариб…
$74,903
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Луксо…
$160,417
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 50 м²
Просторная двухкомнатная квартира с потрясающим видом на море в комплексе, расположенном в г…
$82,848
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 75 м²
Уютная и просторная двухкомнатная квартира с мебелью в жилом комплексе, расположенном в само…
$82,135
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 40 м²
Уютная квартира-студия в престижном комплексе в Равде. Расположенная на 1 этаже, эта квартир…
$62,392
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська

Типы недвижимости в Nesebar

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти