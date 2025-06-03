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Квартиры с видом на море в Nesebar, Болгария

Святой Влас
24
Обзор
42
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61 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/5
Предлагаме просторна мебелирована многостайна квартира с ПРЯМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплекс "Гале…
$268,911
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Квартира в Несебр, Болгария
Квартира
Несебр, Болгария
Площадь 90 м²
Представляем уникальную квартиру на первой береговой линии в жилом комплексе, расположенном …
$123,875
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 76 м²
Новое эксклюзивное предложение в элитном комплексе, расположенном в тихой живописной зоне ря…
$98,149
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Студия с новым ремонтом, на первой линии моря, в элитном комплексе Святой Влас Premier For…
$110,088
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Луксо…
$160,417
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GINY DOM
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 50 м²
Просторная двухкомнатная квартира с потрясающим видом на море в комплексе, расположенном в г…
$82,848
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Квартира 2 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 2 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$81,582
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторные трехкомнатные апартаменты с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в строящемся комп…
$123,404
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GINY DOM
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 76 м²
Просторный двухкомнатный номер площадью 76 м² расположен на 2 этаже комплекса и имеет потряс…
$94,533
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 104 м²
Отличная двухкомнатная квартира. Комплекс расположен в живописном курорте Равда, на тихой и…
$103,212
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/8
Двухкомнатный апартамент в комплексе Каролина/Karolina, в 150 метрах от пляжа на Солнечном Б…
$85,980
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$260,820
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 72 м²
Просторная двухкомнатная квартира с видом на море в Святом Власе! Площадь апартамента соста…
$79,036
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторна обзаведена трехкомнатная квартира с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ на ПЕРВ…
$232,918
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GINY DOM
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 120 м²
Просторная трехкомнатная квартира с видом на море в комплексе в поселке Елените. Квартира пл…
$140,916
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную меблированную трехкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Воден…
$123,465
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Квартира 3 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 5/6
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплекс…
$299,370
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 90 м²
Просторная трехкомнатная квартира с потрясающим панорамным видом на море, расположенная в ко…
$130,068
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Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБ…
$87,093
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/6
Fort Noks Grand Resort / Форт Нокс Гранд Резорт, Святой Влас Просторный апартамент (1+1) …
$86,506
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Комплекс Эстер находится в городе Святой Влас, недалеко от знаменитой Яхтенной пристани Мари…
$215,075
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Квартира 1 комната в Kosharitsa, Болгария
Квартира 1 комната
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную двухкомнатную квартиру с ВИДОМ НА МОРЕ в строящемся комплексе - "Рио 2…
$58,871
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу 3-комнатный апартамент с видом на море в комплексе, расположенном в жи…
$164,674
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Квартира в Равда, Болгария
Квартира
Равда, Болгария
Площадь 63 м²
Предлагается к продаже уютный двухкомнатный апартамент в современном комплексе, расположенно…
$95,349
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Квартира 4 комнаты в Равда, Болгария
Квартира 4 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 6/6
"Олимпия Резиденс" - это роскошный приморский комплекс, расположенный на первой линии моря н…
$219,958
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Квартира 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторную меблированную многокомнатную квартиру с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплек…
$364,786
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Квартира 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Предлагаем на продажу уникальную двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море в комплек…
$115,343
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем  стильную квартиру на первой линии моря в Святом Власе, с видом на самый роскошны…
$162,287
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Типы недвижимости в Nesebar

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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