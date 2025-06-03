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Пентхаусы в Nesebar, Болгария

Святой Влас
14
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23 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 6/6
Представляем вам двухкомнатную квартиру в комплексе Sun Wave, Свети Влас. Квартира просторна…
$313,415
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 3 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 6/6
Эксклюзивный пентхаус в «комплексе Яссен» — роскошь в 2. морской Мы рады предложить вам это…
$182,350
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 5/5
Мы предлагаем исключительно большую 4-комнатную пентхаусную квартиру в Привилегии-Форте в Ел…
$142,461
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 4
Предлагается к покупке просторный и полностью меблированный пентхаус в комплексе «Old House»…
$155,044
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 6/6
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру площадью 110 кв.м на 6-м и последнем этаже. Квартира имее…
$89,808
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Этаж 5/5
Мы рады предложить вам эту исключительную квартиру в пентхаусе в эксклюзивном комплексе Адми…
$418,266
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 4/4
Мы предлагаем вам 3-комнатный пентхаус в частном доме без платы за обслуживание. Отличный, н…
$163,887
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 3 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/3
Мы предлагаем вам 3-комнатную квартиру площадью 86 кв.м в 3. Пол в Старом доме в конце солне…
$108,271
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру с видом на море в Сияне 2 в Свети Влас Болгария. Гостиная…
$125,081
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Пентхаус 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
Предлагаем Вам 2-комнатную квартиру в комплексе Анна Марина в Свети Влас Болгария. Квартира …
$88,896
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/6
К продаже апартамент с 2 спальнями в lux complex Prestige Fort♥️ Первая линия моря! Прямой…
$243,555
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Пентхаус 4 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Этаж 5/6
Роскошный пентхаус в современном и элегантном комплексе Эстебан, расположенном в районе Ауре…
$430,803
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Пентхаус 1 комната в Несебр, Болгария
Пентхаус 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/6
Предлагаем на продажу яркую студию с видом на бассейн в удивительном жилом комплексе «Harmon…
$57,326
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5
Продается пентхаус в элитном комплексе «Malkata Vodenitsa», расположенном всего в 300 метрах…
$302,108
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Пентхаус 3 комнаты в Равда, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 197 м²
Этаж 7/7
Мы предлагаем квартиру в пентхаусе в Оазисе в Равда Болгария. Входная зона имеет лестницу, п…
$239,335
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Пентхаус 2 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 2 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 6/7
Предлагаем вам интересный дуплексный пентхаус общей площадью 165 м2. Ежегодная плата за обсл…
$137,674
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/7
Мы предлагаем 3-комнатную чердачную квартиру с видом на море в роскошном комплексе Marina Fo…
$239,335
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/6
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру в Crown Fort Sveti Vlas Bulgaria. Квартира расположена на…
$94,594
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Пентхаус 1 комната в Несебр, Болгария
Пентхаус 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 7/7
Мы предлагаем студию в Harmony Suites 1 на солнечном пляже в Болгарии. Студия имеет Гардероб…
$55,731
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 4 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 6/6
Мы предлагаем полностью оборудованную трехкомнатную квартиру в комплексе Tarsis 3 на продажу…
$203,435
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Пентхаус 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 6/6
Мы предлагаем 2-комнатную квартиру с видом на море в Crown Fort Beach между Свети Влас и Еле…
$108,840
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 143 м²
$131,595
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Пентхаус 3 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
Этот роскошный 3-комнатный пентхаус в комплексе Efir предлагает 250 м2 чистой элегантности и…
$510,581
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Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

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