Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Nesebar
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Nesebar, Болгария

;
Святой Влас
46
Студия Удалить
Очистить
130 объектов найдено
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с панорамным видом на море в жило…
$78,190
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Студия 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$92,356
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Несебр, Болгария
Студия 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 6
‼️Старт продаж‼️ Солнечный Берег Жилой комплекс “MAGNOLIA 8” 📍700 м от моря Апарта…
$72,504
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Сoлнечный берег Кoмплекс «Аvаlon» 📍400 м от мoря Cтудия пoлноcтью меблиpовaнa и укoмп…
$51,920
Оставить заявку
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
✦ MACON: Уютная студия с панорамным видом на море и горы! Предлагаем вашему вниманию комп…
$80,225
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/10
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Королевский пляж Бар…
$86,883
Оставить заявку
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/6
Удобная недвижимость в жилом комплексе «Авеню Делюкс», Солнечный берег – выгодная инвестиция…
$80,760
Оставить заявку
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Описание объекта: Мы предлагаем вам современно отремонтированную и новую меблированную студи…
$74,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Sunset Beach 4» на к…
$57,534
Оставить заявку
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Valencia Gardens - это недавно построенный роскошный и современный комплекс, выполненный в с…
$109,673
Оставить заявку
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Panorama Bay 2» в Св…
$59,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Macon Residence Wellness & Spa»…
$55,482
Оставить заявку
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Маяк», Свети Влас. …
$89,790
Оставить заявку
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
СУПЕР СРОЧНО! ‼️ ШОК ЦЕНА!‼️ Документы готовы Студия в районе Тополи, 700 м до пляж…
$50,383
Оставить заявку
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/6
☀️ СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ: УЮТНАЯ СТУДИЯ В КОМПЛЕКСЕ GERBER-3 Предлагаем вашему вниманию светлую…
$66,846
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Родина 1», Свети Вла…
$83,599
Оставить заявку
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/5
Вот профессиональное объявление для объекта в одном из самых популярных и элитных комплексов…
$78,573
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/6
🏗️ ПЕРСПЕКТИВА И КОМФОРТ: MAGNOLIA 10 — СТАРТ ПРОДАЖ Представляем новый этап развития поп…
$70,604
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
🌴 ПРОСТОР И УЮТ У САМОГО МОРЯ: ОГРОМНАЯ СТУДИЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В ЖК APOLLON 7 (РАВДА / НЕСЕБ…
$95,520
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
🏠 БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ + СОБСТВЕННОЕ ПАРКОМЕСТО: СТУДИЯ 42 М² Предлагаем к продаже уникаль…
$59,918
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Равда, Болгария
Студия 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в новом жилом доме БЕЗ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ…
$35,061
Оставить заявку
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
✦ FORT NOKS ORCHID: Уютная студия с уникальной рассрочкой на 5 лет! Предлагаем вашему вни…
$79,639
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
$54,420
Оставить заявку
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/7
🌴 СОВРЕМЕННЫЙ ОАЗИС: СТИЛЬНАЯ СТУДИЯ НА 3 ЭТАЖЕ В ЖК TARSIS NOVA (СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ) Предла…
$66,336
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Равда, Болгария
Студия 1 комната
Равда, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/4
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в новом жилом доме БЕЗ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ…
$45,614
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Несебр, Болгария
Студия 1 спальня
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Площадь 33 м²
$69,351
Оставить заявку
Студия в Несебр, Болгария
Студия
Несебр, Болгария
Купить квартиру в Болгарии – Несебр у моря.НесебрКомплекс Fort Residence📍 Местонахождение:80…
Цена по запросу
Оставить заявку
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
🏗️ СТАРТ ПРОДАЖ: ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТУДИЯ В IMPERIUM 2 (СВЯТОЙ ВЛАС) Предлагаем возможность …
$72,952
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/7
✦ GREEN FORT SUITES: Панорамная студия в одном из самых престижных комплексов Святого Власа!…
$123,026
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Света Елена», курорт…
$77,976
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти