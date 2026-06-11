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Дома возле озера в Витебской области, Беларусь

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Витебск
4
Орша
15
Слободковский сельский Совет
3
Каменский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом в Зароново, Беларусь
UP UP
Дом
Зароново, Беларусь
Количество этажей 2
Продаётся недострой в д. Зароново с выходом к озеру (100м) с хорошим песчаным заходом в воду…
$73,000
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