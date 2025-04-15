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Дома в Каменском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Представляем вашему вниманию добротный, крепкий дом из кирпича в д. Двор Бабча, ул. Централь…
$13,900
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Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается дом в д. Бор с выходом на живописное озеро Неколочь. Первая береговая линия!  Лепе…
$75,000
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Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Участок на первой береговой линии у живописного озера В продаже жилой дом (под снос) в д. Мя…
$10,000
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Параметры недвижимости в Каменском сельском Совете, Беларусь

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