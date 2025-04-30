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Квартиры с садом в Смолевичском районе, Беларусь

Смолевичи
33
Драчковский сельский Совет
4
Озерицко-Слободской сельский Совет
3
Усяжский сельский Совет
3
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1 объект найдено
Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом  расположен в центре города на тихой улице.  Все объекты инфраструктуры находятся в пеше…
$45,000
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Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

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